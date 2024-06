Il leader di Sud chiama Nord

ROMA- Se eletto in Ue “non devo lasciare il mio ruolo di sindaco perché Taormina è un Comune di 12mila abitanti. Dovrei” invece “lasciare il mio ruolo di parlamentare siciliano”.

“Io, a differenza di Meloni, sono “un federatore” e durante questa campagna elettorale “sono andato in Italia a cercare voti per gli altri candidati (della lista Libertà, ndr). Non lascerò il mio ruolo in Sicilia perché farò il presidente della Regione la prossima volta”.

Lo ha detto il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca (lista Libertà) al forum ANSA. “Farò il leader di un movimento civico nazionale che parte dal meridione e mette insieme finalmente le forze anti-sistema”, ha aggiunto.