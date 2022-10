“De Luca sindaco di Sicilia” si sdoppia: nascono 2 gruppi all’Ars

Ecco che cosa comporterà la decisione.

PALERMO – Gli otto deputati eletti nella lista “De Luca sindaco di Sicilia” saranno distribuiti all’interno di due gruppi: “Sicilia Vera” e “Sud chiama Nord”.

L’organigramma

A coordinare i lavori dei gruppi sarà il delfino di Cateno De Luca, Danilo Lo Giudice. Del gruppo Sicilia Vera faranno parte il capogruppo Salvatore Geraci, il vicecapogruppo Matteo Sciotto, Giuseppe Lombardo e Alessandro De Leo. Nel gruppo “Sud chiama Nord” sarà costituito dal capogruppo Ludovico Balsamo, dal vice capogruppo Cateno De Luca, Ismaele La Vardera e Davide Vasta. Lo schema di gioco è stato reso noto ieri in occasione di un incontro pubblico.

“Con la costituzione di due gruppi – dicono Balsamo e Geraci – riusciremo a dare operatività all’azione che intendiamo portare avanti all’interno dell’assemblea regionale con il massimo impegno. Ringraziamo i colleghi deputati dei due gruppi per la fiducia accordata. Porteremo in aula le istanze del territorio e lavoreremo per dare risposta ai siciliani che ci hanno consentito di rappresentarli al Parlamento siciliano”.

Dello stesso tenore le dichiarazioni del sindaco di Santa Teresa di Riva, Danilo Lo Giudice. “Ringrazio i colleghi parlamentari per la fiducia. Sono orgoglioso di poter mettere a disposizione della squadra la mia esperienza. Partiamo da un risultato straordinario che adesso ci dovrà portare in aula a dimostrare da subito l’operatività del nostro progetto. Insieme riusciremo a incalzare il governo con l’obiettivo di attuare i nostri dieci comandamenti programmatici”, ha spiegato l’ex deputato.

Due gruppi, due segretari all’Ufficio di Presidenza

Un primo effetto tangibile della mossa del navigato Cateno De Luca sarà quello di piazzare due dei suoi all’interno dell’Ufficio di Presidenza. Regolamento alla mano, ogni gruppo presente a Sala D’Ercole deve essere rappresentato da un segretario all’interno dell’Ufficio di Presidenza.