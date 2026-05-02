Nella versione della cantante siciliana "partigiano" è diventato "essere umano"

Una performance che accende il dibattito e divide il pubblico. Sul palco del Concertone del Primo Maggio, Delia Buglisi ha reinterpretato “Bella Ciao” modificando un verso storico e scatenando una valanga di reazioni sui social.

Delia, la sua versione di “Bella Ciao” fa discutere

Durante la sua esibizione, l’artista siciliana ha proposto una versione leggermente rivisitata del celebre canto. Il passaggio “questo è il fiore del partigiano morto per la libertà” è stato trasformato in “questo è il cuore di un essere umano morto per la libertà”. Una scelta che ha subito attirato l’attenzione del pubblico e acceso il confronto online.

Al termine della performance, la cantante ha chiarito il senso della sua scelta: “È una canzone che parla di libertà e noi dobbiamo sempre cantarla finché ci sarà qualcuno che si arrogherà il diritto di decidere chi deve vivere e chi deve morire”. Parole che hanno accompagnato la sua reinterpretazione, ma che non hanno evitato le critiche.

“Bella Ciao”, Delia difende la sua scelta

Subito dopo l’esibizione, sui social si è scatenato il dibattito. Molti utenti hanno criticato la modifica del testo, considerato da alcuni intoccabile. Di fronte alle polemiche, Delia ha replicato spiegando: “Ho allargato il tema a tutto quello che sta succedendo”.

Chi è Delia, la voce emergente dalla Sicilia

Classe 1999, Delia Buglisi è nata a Catania e si è laureata in pianoforte al Conservatorio “Vincenzo Bellini”. È cresciuta a Paternò, città d’origine della madre, mentre il padre è originario di Bagheria, in provincia di Palermo.

Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie all’ultima edizione di “X Factor”, dove si è classificata terza. Si è fatta notare per le reinterpretazioni intense di brani celebri e per l’uso del siciliano come lingua espressiva legata alle sue radici.

Dopo il talent di Sky Uno ha intrapreso il suo primo tour, “Sicilia Bedda”, che ha registrato numerosi sold out nelle principali città italiane.

Dal palco di Sanremo alla hit “Al mio paese”

Delia ha calcato anche il palco dell’Ariston durante l’ultimo Festival di Sanremo come ospite nella serata delle cover. In quell’occasione, insieme a Gregory Porter, ha duettato con Serena Brancale sulle note di “Besame mucho”. Nelle scorse settimane è uscito “Al mio paese”, brano interpretato insieme a Serena Brancale e Levante e destinato a diventare uno dei tormentoni della prossima estate.