Mirabella Imbaccari, inaugurata una nuova sede della Democrazia Cristiana

La nuova sezione è intitolata a Filippo Siciliano

CATANIA – Una nuova sede della Democrazia Cristiana è stata inaugurata a Mirabella Imbacari alla presenza del segretario nazionale Totò Cuffaro e dell’assessore Regionale Andrea Messina. La sede è stata intitolata a Filippo Siciliano, storico esponente della locale Democrazia Cristiana, più volte sindaco e vice presidente della Provincia.

Gli interventi

Ad aprire i lavori è stato Giuseppe Siciliano, membro della Direzione Nazionale, che ha ringraziato Totò Cuffaro “perché con la Democrazia Cristiana torna la vera politica, legata al territorio e ai bisogni delle comunità, un partito che sceglie democraticamente i propri rappresentanti e che potrà essere una nuova casa politica per quanti fino adesso hanno trovato rifugio nella disaffezione e nel disimpegno”.

Dopo gli interventi del vice sindaco di Mirabella Imbaccari David Granato, del commissario cittadino Alessandro Bonura, dei consiglieri comunali di San Cono Nuccio Barbera e di Caltagirone Marco Failla, è stata la volta dell’assessore regionale agli Enti Locali Andrea Messina, il quale ha ricordato l’impegno del suo assessorato per la comunità mirabellese, tra cui anche le ultime iniziative legislative destinate a dare soluzione all’annosa questione degli esuberi nella pianta organica del Comune di Mirabella Imbaccari.

“Un partito di valori”

Ha concluso l’incontro Totò Cuffaro, il quale ha sottolineato come la Democrazia Cristiana voglia essere un “partito di valori e principi come la famiglia e l’accoglienza, aperto e plurale che guarda ai giovani e alle donne, ma che soprattutto guarda al futuro. Riportare la Democrazia Cristiana nel panorama politico – ha aggiunto Cuffaro – significa dare un alternativa forte e credibile a quanti non si riconoscono nell’attuale sistema politico fatto di populismi ed estremismi”.

Il segretario nazionale della Democrazia Cristiana ha poi citato l’appello ai Liberi e Forti di Sturzo, invitando tutti a impegnarsi per dare al partito la forza necessaria e tornare a impersonare “quel ruolo di cui il sistema politico italiano ha fortemente bisogno”.