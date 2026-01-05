Detriti sull’autostrada A29, chiusa una corsia tra Carini e Capaci

Sul posto il personale Anas e le forze dell'ordine

PALERMO – Autostrada A29, chiusa una corsia per verifiche dell’Anas su un cavalcavia tra Carini e Capaci. Lo comunica l’Anas in una nota che spiega che “per consentire le necessarie operazioni di verifica tecnica su un cavalcavia, è temporaneamente chiusa la corsia di sorpasso lungo l’autostrada A 29 “Palermo – Mazara del Vallo”, al km 4,300 nel tratto compreso tra gli svincoli di Carini (Palermo) e Capaci (Palermo)”.

“Il provvedimento – prosegue la nota – si è reso necessario a seguito della caduta di alcuni detriti dal cavalcavia sulla sede stradale avvenuta nella giornata di domenica 4 gennaio. Il personale tecnico è già al lavoro per monitorare lo stato della struttura e garantire la massima sicurezza agli utenti in transito. Si informa inoltre che, durante le ore notturne, sono state già completate con successo le operazioni di pulizia del piano viabile, liberando la carreggiata dai materiali caduti e ripristinando le condizioni di agibilità della tratta interessata. La chiusura della corsia di sorpasso rimarrà attiva fino al completamento degli accertamenti tecnici”.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.