Devastante rogo in un capannone di Barrafranca: danni ingenti

I vigili del fuoco di Enna sono a lavoro dalle 19, distrutto anche un escavatore
S'INDAGA SULLA MATRICE
BARRAFRANCA (ENNA) – Un incendio devastante è in corso in un capannone di Barrafranca. I vigili del fuoco del comando provinciale di Enna sono al lavoro dalle 19 per provare a spegnere le fiamme  divampate in un capannone. All’interno sarebbero stati distrutti dalle fiamme diversi mezzi, tra cui un escavatore, un camion e due auto.

Sulle ragioni dell’incendio sono in corso accertamenti, dunque non è possibile al momento escludere alcuna potenziale matrice, ivi compresa quella dolosa. Fortunatamente non si segnalano feriti. Per domare le fiamme, spiegano i pompieri, sono state impegnate anche 2 autobotti di rincalzo.

