Di Paola: “Cresce l’entusiasmo attorno al M5S”

Le dichiarazioni del candidato durane un evento nell'Agrigentino

AGRIGENTO – “Schifani? A destra sono in troppi che non lo sopportano, ci sarà una pioggia di voto disgiunto. La Chinnici non esiste, De Luca ha sostenuto Musumeci, è il vecchio che si contrabbanda, male, come il nuovo. Attorno a noi cresce ogni giorno l’entusiasmo e i sondaggi in crescita lo dimostrano. Quando dico che possiamo vincere lo dico perché ci credo fortemente. Il vero voto utile siamo noi” Lo ha affermato questo pomeriggio Nuccio Di Paola, candidato presidente della Regione, nel corso della presentazione dei candidati dell’Agrigentino alle elezioni regionali e politiche.

I candidato sono ex sindaci, deputati e senatori uscenti, consiglieri ed ex consiglieri comunali, avvocati, professionisti e dipendenti di privati Questi i candidati M5S dell’Agrigentino. Camera: Ida Carmina (insegnante ex sindaco Porto Empedocle), Filippo Perconti (deputato uscente, imprenditore), Vita Martinciglio (deputata uscente, avvocato), Dedalo Pignatone (deputato uscente, avvocato). Senato: Pietro Lorefice (senatore uscente, dipendente comunale), Maria Bellavia (impiegata Camera commercio Agrigento), Ars: Veronica Bellicosi (dipendente settore ristorazione), Angelo Cambiano (ex sindaco Licata insegnante), Marcella Carlisi (ex consigliera comunale Agrigento, insegnante), Francesco Castrogiovanni (insegnante), Giovanni Di Caro (ingegnere, deputato uscente Ars), Salvatore Ersini (consigliere comunale Porto Empedocle, regional accounter impresa multinazionale).