Di Paola opta per il seggio di Caltanissetta, gli effetti all’Ars

A Palermo eletta Schillaci, a Catania Ardizzone

PALERMO – Nuccio Di Paola ha scelto. Il capogruppo uscente del Movimento cinque stelle all’Ars, e candidato governatore dei pentastellati alle recenti elezioni regionali, ha optato per il seggio della provincia di Caltanissetta. “Ho ascoltato tutto il M5s e alla fine ho deciso che la scelta più giusta sia quella di optare per quello di Caltanissetta – dice Di Paola, che risultava eletto anche nei collegi di palermo e Catania -. Ringrazio tutti i candidati, gli attivisti e i simpatizzanti del movimento per l’apporto dato”.

Gli ultimi due eletti a Palermo e Catania

La scelta di Di Paola scioglie i dubbi sugli ultimi due nomi eletti all’Ars. Nel collegio di Palermo viene eletta Roberta Schillaci, deputata e già componente della commissione Antimafia che è alla sua seconda legislatura. Schillaci aveva raccolto 2.735 voti. A Catania, invece, scatta il seggio per Martina Ardizzone (1.845 preferenze). Resta fuori dai giochi il candidato nisseno Filippo Ciancimino (1.442 preferenze).