Diabetico beve due succhi di frutta per evitare la multa: denunciato

Gli agenti del Commissariato di Nesima hanno scoperto il pregiudicato alla guida di un'auto non revisionata e senza assicurazione

1' DI LETTURA

Catania. Per distrarre i poliziotti dal fatto che stava guidando una macchina non revisionata e senza assicurazione, prima li insulta e poi, sapendo perfettamente di non poterlo fare essendo diabetico, beve due succhi di frutta, facendo salire il livello di zuccheri nel sangue e costringendo la polizia ad accompagnarlo in ospedale. Ma questa strategia non ha certo pagato, perché alla fine il protagonista, un pluripregiudicato di Catania, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e gli hanno sequestrato il veicolo, oltre a contestargli varie sanzioni amministrative.

L’episodio è avvenuto nella zona di Nesima, nell’ambito dei controlli contro l’illegalità diffusa svolti dagli agenti del Commissariato. Nello stesso servizio ma in situazioni diverse, sono stati notificati quattro avvisi orali del Questore a pregiudicati ritenuti “socialmente pericolosi”. Sono state controllate persone ai domiciliari, notificati due ammonimenti e irrogate svariate sanzioni. A un automobilista è stata ritirata la patente perché si sarebbe messo a sorpassare al semaforo del viale Mario Rapisardi, occupando la carreggiata opposta al senso di marcia.