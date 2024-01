De Luca-Pd, il dialogo prosegue: “Creiamo un’alleanza di governo”

Il leader di Sud chiama nord coglie l'assist del gruppo dem all'Ars

PALERMO – “Sulla Finanziaria le opposizioni sono state coese, vediamo se questo potrà portarci a creare un progetto fatto di scelte di radicale discontinuità rispetto al passato”. Il Pd chiama e Cateno De Luca risponde. Dopo la conferenza stampa dei deputati dem all’Ars, con il richiamo alla necessità di “portare anche nei territori” l’intesa registrata tra le opposizioni in Parlamento nel corso della sessione di bilancio, il leader di Sud chiama nord coglie l’assist dei colleghi di Sala d’Ercole e in una delle sue dirette Facebook mattutine torna sul tema. “Non ci interessa l’opposizione ‘di mestiere’, siamo nati per governare”, è la premessa di un intervento nato per rispondere alle polemiche nate da una nota del Pd messinese.

Le ruggini del passato

I dem dello Stretto, davanti alle dichiarazioni del gruppo parlamentare, hanno tirato il freno a mano bollando come “incompatibile” la compresenza di De Luca e del Pd in una stessa coalizione di governo. Ruggini nate nel corso dell’esperienza amministrativa di De Luca in riva allo Stretto e che il diretto interessato liquida così’: “Ognuno di noi ha una storia ma il senso di responsabilità sta nel mettere da parte le storie personali per far prevalere il progetto. Non sappiamo se arriveremo a una conclusione, ma abbiamo il dovere di tentarci”.

De Luca-Pd, il dialogo prosegue

E il “progetto” è ovviamente quello di fare dell’attuale opposizione anche una possibile coalizione in chiave elettorale. De Luca fa sponda con le parole dei parlamentari Pd: “Li ringrazio perché hanno mandato un messaggio per il futuro, per una prospettiva e per la creazione di un’area ampia alternativa a queste destre. Vogliamo creare le condizioni per un ragionamento che porti dalla semplice attività in Parlamento a un progetto”. Non siamo interessati a creare la coalizione dei ‘contro’ qualcuno. Dobbiamo avere la capacità di elaborare un progetto che acquisisca credibilità di governo”.

“Andiamo contro gli steccati ideologici”

Si cementa così, quindi, il fronte di chi sta lavorando a una coalizione in grado di giocare la partita con il centrodestra. Il frontman sarebbe lo stesso De Luca, che punta alla presidenza della Regione, ma il sindaco di Taormina sa che i tempi per parlare di leadership sono prematuri. “Io candidato alla presidenza? Questo è un elemento che arriverà in un secondo momento, intanto verifichiamo chi, sulla base di questo progetto, abbia voglia di andare oltre gli steccati ideologici partendo dal presupposto che queste destre stanno uccidendo la Sicilia e l’Italia”.