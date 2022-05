Diamanti e il figlio: “In Serie C chi passa? Il Palermo!” – VIDEO

"Noi tifiamo e speriamo!"

L’ex fantasista dei rosanero Alessandro Diamanti continua a sostenere il Palermo direttamente dall’Australia. Ormai dal 2019, infatti, il calciatore originario di Prato veste la maglia del Western United, club della massima serie australiana.

Sul proprio profilo Instagram “Alino” parla spesso del calcio europeo, avendo militato in diverse squadre come Fiorentina, Bologna o West Ham, tra le altre. E il suo ricordo del capoluogo siciliano è sempre presente.

Proprio del club rosanero, infatti, in un video pubblicato sul noto social network, ne parla con il figlio Taddeo: “In Serie C chi passa?”; la rispsota di Diamanti jr è immediata: “Il Palermo!”. “Mammia che sensazioni positive che dai ai palermitani – risponde Alessandro -. Noi tifiamo e speriamo“, conclude Diamanti. In alto la clip condivisa proprio sulle stories di Instagram.