Differenziata, patto tra Comune e imprese: contributi per le aziende

La Rap avvierà un monitoraggio periodico

PALERMO – Un patto civico per la gestione dei rifiuti. È il documento siglato dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, l’assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, l’assessore alle Politiche ambientali Piero Alongi, i componenti della commissione consiliare alle Attività produttive, il presidente di Rap, Giuseppe Todaro e i rappresentanti di una ventina di imprese cittadine.

Lo scopo è ridurre l’impatto ambientale e migliorare la qualità del servizio di raccolta differenziata in centro storico attraverso l’installazione e l’utilizzo riservato di cassonetti tecnologici, che costituiranno nuove isole ecologiche nelle aree ad alta concentrazione di attività commerciali.

“Nuova collaborazione”

“Stiamo mettendo in campo ogni iniziativa possibile per portare avanti la sfida della raccolta differenziata, davanti alla quale l’amministrazione non intende arretrare, ma rilanciare attraverso nuove forme di coinvolgimento e collaborazione con i cittadini e le imprese presenti nel territorio perché la città deve puntare a elevare il senso civico e la percentuale di raccolta differenziata”, dicono il sindaco Lagalla e gli assessori Forzinetti e Alongi.

“Siamo consapevoli che il centro storico richiede sforzi importanti per l’alta concentrazione di visitatori ed esercizi commerciali, ed è proprio per questa ragione che riteniamo opportuno responsabilizzare la cittadinanza e le aziende anche con questo genere di attività che si aggiungono alla sensibilizzazione che continuerà a portare avanti Rap e ai controlli della Polizia municipale”.

L’accordo

L’accordo prevede che l’Amministrazione comunale eroghi un contributo per l’acquisto dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti alle imprese di somministrazione, conformi agli standard ambientali e adeguati alle necessità.

Il Comune si impegnerà, inoltre, a promuovere iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, rivolte sia agli operatori delle imprese sia alla cittadinanza.

E, tramite la Rap, garantirà il monitoraggio periodico delle attività di raccolta differenziata, anche con il supporto di report forniti dalle imprese, per assicurare l’aderenza agli standard ambientali.

Dal canto loro, le imprese si impegneranno ad acquistare i contenitori, a garantirne la manutenzione e la pulizia, al fine di evitare degrado urbano e assicurare una decorosa presentazione degli stessi al pubblico. Dovranno, infine, assicurare il corretto conferimento dei rifiuti nei contenitori.

I cassonetti ecologici saranno installati nelle vie D’Alessi, Napoli, Venezia e Scarlatti.

Leto: “Rifiuti siano risorsa”

“I rifiuti a Palermo devono trasformarsi in una fonte di ricchezza – dice Teresa Leto, vicepresidente della Sesta commissione – così come già avviene nel resto d’Europa. Ho chiesto all’amministrazione comunale di prevede nel futuro regolamento sui rifiuti di prevedere sgravi Tari e incentivi per le aziende che fanno la differenziata, come già avviene per i semplici cittadini nei Centri di raccolta”.