Dipendenti comunali in sciopero, Lagalla: “Rischio paralisi degli uffici”

"Esiste una oggettiva criticità"

1' DI LETTURA

“Il buon funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Palermo passa anche, sia pur non esclusivamente, dalla quantità e qualità dei dipendenti. Oggi quasi la metà sono part time e molti stanno per andare in pensione. Esiste pertanto un’oggettiva criticità. Per farvi fronte occorre, innanzitutto, adoperarsi per trasformare, nel più breve tempo possibile, tutti i contratti in full time”.

“Scongiurare il peggio”

Così il candidato sindaco di Palermo del centrodestra Roberto Lagalla. “Insomma – prosegue-, è mio intendimento non fare cadere nel vuoto le rivendicazioni dei tanti dipendenti comunali che domani sciopereranno. Uno stato di agitazione che, se sommato ai disagi di quello che è stato definito un attacco hacker contro l’amministrazione, potrebbe portare alla paralisi degli uffici. Pertanto, è mio auspicio che le autorità competenti, nei modi di legge, possano scongiurare il peggio”.