Disabilità, ad Acireale quell’odontoiatria per “pazienti speciali” VIDEO

Un reparto ospedaliero per pazienti non collaboranti a causa di patologie momentanee o disabili perché affetti da disfunzioni psichiche e fisiche.

ACIREALE (CATANIA) – Odontoiatria per pazienti speciali, una sanità orientata alle esigenze delle persone con disabilità. Al centro ODA di San Nullo, il lavoro, probabilmente poco conosciuto, del Reparto di Odontoiatra Speciale Riabilitativa del Presidio Ospedaliero “Santa Marta e Santa Venera” di Acireale diretto da Riccardo Spampinato. Un reparto ospedaliero che si occupa delle cure per i pazienti non collaboranti a causa di stati patologici momentanei o disabili perché affetti da varie patologie psichiche e fisico psichiche. L’iniziativa è stata presentata dal Rotary Club Catania Ovest in interclub con i Rotary Club Viagrande 150, Acireale, Catania Sud, Catania Duomo 150 insieme alla Commissione Rotary D.E.I. e la Commissione Disabilità del Distretto 2110 del Rotary International.

“Da vent’anni l’odontoiatra speciale serve la Provincia etnea – dice Riccardo Spampinato – occupandosi dei pazienti non collaborativi con disabilità. Abbiamo trattato circa 30 mila pazienti raggiungendo un risultato notevole e facendo del reparto stesso un punto multidisciplinare”.

Presenti all’incontro, anche, gli appartenenti a sette Associazioni dei familiari di persone con disabilità, AIPD, ANFFAS Catania, Autismo Oltre, Un Futuro per l’Autismo, Il Sorriso di Riccardo, Geshan e Come le Ginestre. Riccardo Spampinato, unitamente a Marco Terranova e alla loro equipe di specialisti ha illustrato dettagliatamente l’attività del Reparto di Odontoiatria Speciale Riabilitativa, inizialmente strutturata presso l’Ospedale Vittorio Emanuele e poi spostata ad Acireale nell’ambito dell’ASP di Catania. Si è potuto conoscere un’eccellenza sanitaria, ai vertici mondiali, con dati numerici altamente significativi che vanno al di là del semplice computo statistico e che raccoglie una grande empatia da parte delle famiglie dei pazienti speciali.

Nel corso della presentazione sono intervenuti il Deputato della Camera Francesco Ciancitto, odontoiatra, Vito Minaudo Presidente del “Progetto Disabilità” Distretto 2110 Rotary International, Giovanni Rapisarda Direttore f.f. UOC NPIA Territoriale Asp Catania e la presidente della Commissione D.E.I del Distretto 2110 Sicilia e Malta Lina Ricciardello.

Nel corso della presentazione è stato sottoscritto un documento di sostegno alle attività di Odontoiatria Speciale Riabilitativa e al Progetto D.A.M.A. (Disabled Advanced Medical Assistance) che prevede la presa in carico di pazienti con disabilità grave che non riescono ad essere seguiti adeguatamente nelle strutture ospedaliere per mancanza di specializzazione attrezzature e protocolli sanitari.