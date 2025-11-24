Disordini e rissa durante una gara di pallamano: 14 daspo a Trapani

Lo ha disposto il questore

TRAPANI – Il questore di Trapani ha messo 14 daspo nei confronti di giovani atleti e spettatori. La decisione arriva i fatti verificatisi lo scorso 11 ottobre presso il palazzetto dello sport di Petrosino, in occasione dell’incontro di pallamano maschile del campionato di serie B tra le squadre Il Giovinetto pallamano Petrosino e la Pallamano Aretusa Siracusa.

Nel corso del secondo tempo della gara, a seguito di un contrasto tra due giocatori avversari, si innescava una violenta rissa che coinvolgeva anche gli altri componenti delle squadre presenti in campo e nelle rispettive panchine.

Durante tali fasi concitate facevano arbitrariamente ingresso sul parquet di gioco altri due soggetti, non presenti nella distinta arbitrale, per prendere parte attiva ai disordini in atto.

Gli agenti della Digos sono risaliti agli atleti coinvolti e ai due soggetti partecipanti alla rissa, individuandone le rispettive responsabilità.

Il Questore ha emesso 12 daspo nei confronti degli atleti appartenenti alle due compagini sportive, con cui viene fatto loro divieto, per un periodo di 1 anno, di accedere negli impianti sportivi dove vengono disputati incontri di pallamano di qualsiasi serie e categoria organizzati dalla Federazione Italiana Giuoco Handball, ad esclusione delle gare ufficiali e degli incontri amichevoli in cui è impegnata la squadra di appartenenza.

Per i due soggetti entrati in campo è stato disposto il daspo per 2 anni.