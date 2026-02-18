 Dissesto idrogeologico, 2 milioni per il comune di Mandanici
Dissesto idrogeologico, 2 milioni per il comune di Mandanici

L'intervento di messa in sicurezza
PROVINCIA DI MESSINA
di
1 min di lettura

PALERMO – La struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione siciliana Renato Schifani, interviene a Mandanici, in provincia di Messina, per mettere in sicurezza contrada Spafaro-San Giorgio.

Si tratta di lavori di completamento che contribuiranno a mitigare i livelli di pericolosità in un versante particolarmente vulnerabile e che ha la più alta classificazione di rischio a causa di una serie progressiva di smottamenti del terreno. Gli uffici, diretti da Sergio Tumminello, hanno pubblicato il bando di gara, dell’importo di due milioni di euro con una scadenza per la presentazione delle offerte che è stata fissata al prossimo 24 marzo.

Si parla di:

