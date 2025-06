Distretti sanitari, Dipasquale: “Richiesta di chiarimenti sulle spese del 2019”

Presentata un'interrogazione al presidente Schifani e l'assessore Faraoni

PALERMO – “Ho presentato un’interrogazione al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore alla Salute Daniela Faraoni, per avere chiarimenti sulle spese sostenute dai distretti sanitari. Nel 2019, pare, sia stato speso soltanto il 34% delle somme disponibili per l’assistenza a minori, anziani e diversamente abili”, a dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale.

“Se così fosse, appare preoccupante che solo un terzo delle risorse disponibili nel 2019 sia stato utilizzato. Questo – aggiunge Dipasquale – potrebbe indicare problemi burocratici, organizzativi o gestionali nei distretti sanitari o, più semplicemente, un’incapacità nell’attuare i progetti previsti”.

“Al presidente e dell’assessore chiedo e chiederò, in caso, il perché della mancata fruizione della totalità delle somme previste e anche se il Governo, per il futuro, non intenda attenzionare al massimo la questione affinché i distretti socio-sanitari ogni anno spendano tutte le somme previste e disponibili per questa particolare assistenza”, conclude il deputato Dipasquale.