Domani la Decima edizione dei Penalty Awards VIDEO

Appuntamento a Enna sotto l'organizzazione meticolosa del Patron Ettore Tortorici.

CATANIA. Tutto pronto per la decima edizione dei PENALTY AWARDS. Ancora una volta la tenacia e la determinazione del Patron Ettore Tortorici hanno fatto si che il calcio dilettantistico siciliano abbia, anche per quest’anno, la giusta e degna conclusione stagionale nella splendida cornice del Teatro Garibaldi, nel cuore di Enna.

Domani 20 giugno alle ore 16 (con ingresso gratuito) la passerella più attesa del movimento non professionistico siciliano avrà un contorno di grande qualità. Saranno presenti tutti i più importanti dirigenti siciliani della FIGC ed AIAC, dal presidente Sandro Morgana a Josè Sorbello, dal neo Presidente Valerio Antonini del Trapani Fc sino ad Antonello Laneri che con la sua sagacia è riuscito a portare il Catania di nuovo tra i professionisti.

Quattro le categorie che saranno premiate.

Categoria ECCELLENZA e PROMOZIONE con tre nomination per ruolo: Miglior portiere,difensore,centrocampista,attaccante,allenatore e dirigente.

Per la PRIMA CATEGORIA si sfideranno sempre tre nomination per ruolo ma solo come miglior giocatore, allenatore e dirigente.

Per la SERIE D, si premierà solo un allenatore siciliano e sono in nomination: Pietro Infantino (Sancataldese). Giuseppe Romano (Licata Calcio) ed Alfio Torrisi (Trapani FC)

L’emozione unica dei PENALTY AWARDS consiste principalmente nel conoscere i vincitori solo attraverso l’apertura delle buste che avverrà sul palco. Trepidazione e suspance che hanno caratterizzano da sempre l’evento, rendendolo unico nel suo genere.

Anche quest’anno saranno assegnati dei premi speciali: per la STAMPA Marco Carli, per la sezione UN UOMO PER LO SPORT il premio quest’anno si sdoppia perché lo riceveranno Nello Russo, storico presidente dell’Orizzonte Catania e Fabio Nicosia da sempre promotore del movimento del beach soccer. Il PERSONAGGIO TV, assegnato lo scorso anno al poliedrico Antonello Costa, quest’anno andrà al vulcanico Carmelo Caccamo che con i suoi personaggi cabarettistici ha fatto divertire il pubblico televisivo e non solo. Il PREMIO ALLA CARRIERA CALCICISTICA a Marco Biagianti storico capitano del Calcio Catania, ormai leggenda assoluta dei colori rosso azzurri. Per quanto riguarda il PREMIO TEAM AWARDS 2023 non poteva che essere assegnato al Catania SSD per la sua travolgente cavalcata in Serie D.

Ad accompagnare il grande galà alcuni momenti artistici con l’esibizione dei Bellamorea, Ludovica Leotta oltre a JFC feat. Framus e la Scuola di danza Punto Danza di Marianna Tomagra. Insomma ancora una volta lo sport e lo spettacolo insieme per un binomio vincente ed accattivante.

“Sarà un grande pomeriggio di sport e non solo – dichiara il suo conduttore e Patron Ettore Tortorici -. Quando nel 2014, insieme alla redazione di Penalty, abbiamo pensato di portare tutto il calcio dilettantistico in una sua originale passerella, in molti hanno valutato che sarebbe stato impossibile; ebbene oggi festeggiamo la nostra decima edizione, vuol dire che quel sogno che abbiamo accarezzato dieci anni fa era fattibile, migliorandoci anno dopo anno e rendendo il premio unico nel suo genere ed ambito da tutti.

Volevo chiaramente ringraziare, oltre a PLAY VILLAGE, proprietaria del marchio e del format, anche il mio editore Paolo Raffa di 7GOLD per la sua disponibilità oltre naturalmente a tutti i miei collaboratori più stretti ed in modo Salvo Campo. Vi aspettiamo tutti ad Enna il 20 giugno presso il bellissimo Teatro Garibaldi e a tal proposito ringrazio anche l’Assessore allo Sport Dante Ferrari che ha voluto fortemente per il terzo anno il Premio nella sua splendida città che per la centralità logistica è l’ideale per una manifestazione regionale”.