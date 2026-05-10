La tragica scomparsa di Domenico Smeraglia ha scosso un'intera comunità

Ribera a lutto per la morte di Domenico Smeraglia, 48 anni, titolare della pizzeria Il Melograno, ubicata in via Castelli. L’uomo ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto domenica 10 maggio sul lungomare Gagarin, nella frazione balneare di Seccagrande. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto sulla quale viaggiava si è schiantata contro un’Audi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, supportati anche dall’elisoccorso, ma per lui non c’è stato niente da fare. La notizia della prematura scomparsa di Domenico Smeraglia, molto noto in città anche per la sua attività di pizzaiolo, ha scosso l’intera comunità.

Morte Domenico Smeraglia, il sindaco sul luogo dell’incidente

“Sono stato con i sanitari, le forze dell’ordine ed i familiari sul luogo del tragico incidente dove ha perso la vita il nostro concittadino ed amico Domenico – ha scritto sui social Matteo Ruvolo, sindaco di Ribera – Davanti a scene così strazianti, le parole diventano difficili e il silenzio è una forma di rispetto doverosa. A nome mio, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Ribera, esprimo il più profondo cordoglio ai familiari di Domenico, Uomo perbene e grande lavoratore. Addio gigante buono”.

La Rocca Ruvolo: “Grande amante della vita”

Tra quanti hanno espresso il proprio cordoglio anche Margherita La Rocca Ruvolo, deputata all’Ars e sindaca di Montevago: “Sono profondamente addolorata nell’apprendere della tragica scomparsa di Domenico Smeraglia, vittima di un terribile incidente stradale a Seccagrande, che conoscevo come grande amante della vita. La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Esprimo la mia più sentita vicinanza e il mio cordoglio ai familiari e agli amici che piangono questa perdita. Che la terra ti sia lieve, Domenico”. Tantissimi gli amici e conoscenti che hanno ricordato Domenico Smeriglia, grande appassionato di moto, via social.

Incidente Domenico Smeraglia, il cordoglio

“Oggi se n’è andato un amico – ha scritto Marcello Sofia – Conosciuto quasi per caso a un raduno di moto a Ribera e diventato poi una presenza fissa tra uscite, mangiate, risate e chilometri fatti insieme. Era impossibile non volergli bene. Un gigante buono, col cuore enorme, sempre pronto ad aiutare tutti e a farsi in quattro per gli amici. Mancheranno i suoi post, dove prendeva in giro qualcuno e riusciva sempre a strappare una risata a tutti. Mancheranno anche le sue meravigliose pizze alla pizzeria Il Melograno di Ribera, dove lavorava insieme alla sorella. A lei va un abbraccio fortissimo e le più sincere condoglianze a tutta la famiglia. Buon viaggio fratello”.

“Siamo ancora senza parole, profondamente sconvolti da una notizia che fatichiamo ad accettare – gli ha fatto eco Riccardo Romano – Oggi il mondo perde una persona rara, un’anima immensa che ha saputo donare affetto, umanità e generosità senza mai chiedere nulla in cambio. Hai fatto del bene in silenzio, con discrezione e cuore sincero, lasciando un segno profondo nella vita di tantissime persone. La tua bontà autentica, i tuoi gesti sinceri e la tua presenza resteranno per sempre impressi nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incontrarti. Per tutti noi sarai sempre il gigante buono, esempio di umiltà, amore e infinita generosità. Il tuo ricordo continuerà a vivere nel bene che hai seminato ogni giorno, spesso lontano dai riflettori ma vicino al cuore di tutti. Riposa in pace amicone”.

“Sempre disponibile, sempre presente, sempre nel mio cuore – ha fatto sapere Francesco Gambino – Ciao, Domenico Smeriglia, corri tra le nuvole. A te, che non mi hai mai negato un aiuto e ora mi lasci il vuoto di un’amicizia rara. Ti vorrò bene per sempre. R. I. P”. Affranto anche Anthony Maniscalco: “Stamattina ci siamo salutati…E come sempre regalavi sorrisi con il tuo modo di fare ed è così che resterai nella memoria della gente, ora vai a fare pizze lassù, sicuro che non ne hanno mangiato di cose buone. Rip in pace grande uomo. Condoglianze a tutta la famiglia”.

A lutto anche il mondo dello sport

Domenico Smeraglia, morto a 48 anni in un grave incidente stradale, era molto vicino al mondo dello sport. “Cari soci, una drammatica notizia ci ha travolto stamattina – si legge sulla pagina di Juventus Club Doc Ribera – È venuto a mancare prematuramente l’amico fraterno e socio Domenico Smeraglia. Siamo ancora increduli e si fa fatica ad accettare che Domenico non sia più con noi, col suo sorriso, la sua bontà ed il suo garbo. Lo Juventus Official Fan Club e tutti i soci si uniscono al cordoglio verso la famiglia, amici e tutti coloro che gli hanno voluto e continueranno a volergli bene. Ciao Domenico”.

Da Facebook è arrivato anche il cordoglio del Ribera Knights Basketball: “Domenico non era soltanto un sostenitore del nostro progetto. Era presenza, sorriso, calore umano. Era quel volto buono che ci accoglieva in pizzeria dopo le partite, durante le nostre cene, nei momenti di gioia e condivisione che resteranno impressi per sempre nei nostri cuori. Ci mancheranno la tua bontà, la tua semplicità, la tua forza silenziosa. Ci mancherà il tuo sorriso sincero, il tuo affetto verso questa squadra e verso tutta la nostra famiglia Knights. Oggi il nostro gigante buono ci lascia fisicamente, ma continuerà a vivere nei ricordi, negli abbracci, nelle risate e in ogni momento che abbiamo avuto il privilegio di condividere con te”.