Donato attacca: “Miceli in continuità con Orlando”

“Non so quanto sarà contento il candidato sindaco del Pd e dei grillini di questo 'bacio della morte'“

PALERMO – “Il sindaco Orlando ha ritenuto di dover marchiare a fuoco la candidatura dell’architetto Franco Miceli, definendolo un suo ‘ex assessore’. Non so quanto sarà contento il candidato sindaco del Pd e dei grillini di questo ‘bacio della morte’, tuttavia mi sembra un importante elemento di chiarezza per gli elettori: Franco Miceli sarà in perfetta continuità con l’attuale disastrosa amministrazione”. Lo dice Francesca Donato, europarlamentare e candidata a sindaco di Palermo.