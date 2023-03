Donna al centro, per raccontare la Sicilia delle imprese

Jolanda Riolo, founder Impresa al centro

L'evento organizzato dal gruppo Riolo mira a creare rete tre le imprenditrici del territorio

A partire da sabato 11 marzo, e per l’intero weekend, quaranta donne siciliane provenienti da differenti settori produttivi ed economici, si racconteranno nel corso di una maratona di due giorni dedicata all’imprenditorialità al femminile.

Dove e quando

Organizzato dal Gruppo Riolo, l’evento mira a creare rete tra le imprenditrici del territorio con l’obiettivo di diffondere in modo capillare il valore che hanno oggi i temi legati all’impresa. Inizia oggi, sabato 11 marzo dalle 15 all’interno di Audi Zentrum (viale della Regione Siciliana Nord Ovest, 1514) e prosegue domenica 12 marzo per tutta la giornata. Ingresso libero.

Donne al centro

“L’obiettivo, che ci siamo posti per questa seconda edizione, è di dare dei riferimenti alle donne che desiderano fare della propria vita un’impresa. Le nostre ospiti stanno uscendo dalla loro zona comfort per raccontarsi ed essere un simbolo costruttivo” ci racconta Jolanda Riolo founder de L’impresa al Centro.

La maratona pensata per creare connessioni utili fra le imprese è un modo per valorizzare le innumerevoli figure professionali che vi ruotano attorno, il cui indotto provoca un’onda culturale che contribuisce fattivamente alla crescita della società, femminile e non.

Partner di questa edizione è Aidda, l’Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti di Azienda che sostiene e valorizza l’imprenditoria al femminile.

Il programma

Nel corso delle due giornate, sette workshop e un seminario, affronteranno temi molto cari non solo alle imprenditrici, ma a tutte le donne che desiderano ascoltare, imparare e crescere. S’inizia sabato 11 marzo alle ore 15 con l’appuntamento dal titolo “I diversi volti del femminile: come diventare imprenditrici di se stesse e fare della propria vita un’impresa”. Ad aprire il dibattito, moderato dalla giornalista dell’AdnKronos Elvira Terranova, sarà Iolanda Riolo, Ceo del Gruppo. Fino alle 17 le relatrici racconteranno le loro storie di successo.

Si parlerà di turismo, di libera iniziativa femminile, di finanza, di cibo e vino, di industria e innovazione e di cultura e comunicazione.

Durante l’evento, nell’hub culturale di Audi Zentrum, sarà ospitata anche la mostra fotografica “Donne della terra custodi del paesaggio”, gestita dalla sezione Sicilia di Confagricoltura Donna.