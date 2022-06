Donna scomparsa da una struttura sanitaria: ritrovata dalla Polfer

Rintracciato anche un giovane migrante in fuga. Gli interventi della polizia ferroviaria in Sicilia

1' DI LETTURA

Un arrestato, 3.388 persone controllate, 32 treni presenziati, 75 veicoli ispezionati e 301 pattuglie impegnate. Servizi di vigilanza in stazione, a bordo treno e lungo la linea ferroviaria. E’ questo il bilancio delle principali attività di controllo, nel periodo dal 30 maggio al 5 giugno, della Polizia Ferroviaria in tutta la Sicilia.

Operazione “Stazioni sicure”

Nella settimana appena trascorsa la Polfer siciliana è stata anche impegnata nella quinta Operazione “Stazioni Sicure”. Pianificata su tutto il territorio nazionale, dal Servizio Polizia Ferroviaria, al fine di incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario.

Il giovane somalo stava per prendere un treno

Due le persone rintracciate dagli agenti della Polfer di Messina e di Agrigento. In particolare, a Messina è stata ritrovata una donna, affetta da problemi psichici, che si era allontanata da diversi giorni dalla struttura sanitaria presso cui era in cura. Ad Agrigento, invece, i poliziotti hanno rintracciato e riaffidato alla comunità da cui si era scappato, un minore somalo in procinto di prendere un treno.

Le attività nelle scuole

A Palermo, gli agenti della Polfer hanno restituito a due persone i documenti, le carte di credito e gli effetti personali che avevano smarrito in diverse circostanze. Anche nell’ultima settimana non è mancato l’impegno nelle scuole per l’educazione alla legalità e alla sicurezza ferroviaria. Circa 40 bambini, della scuola elementare “Giotto – Cipolla” di Palermo, accompagnati dagli insegnanti, hanno completato il loro percorso formativo nell’ambito del progetto “Train to be cool” visitando la stazione di Palermo centrale e gli uffici della Polizia Ferroviaria