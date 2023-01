Donna uccisa con un colpo di pistola sparato davanti un ristornate

In manette finisce l'ex compagno che è una guardia giurata

Femminicidio al Tuscolano nella serata di ieri, 13 gennaio. Una donna di 35 anni è stata uccisa con un colpo di pistola, intorno alle 22 e 30, dall’ex compagno, di fronte al ristorante Brado, al termine di una discussione. Sul posto è intervenuta la polizia che alcune ore dopo ha arrestato l’uomo, una guardia giurata.

Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni che si trovavano sulla scena del delitto, la 35enne, prima di essere uccisa, sarebbe entrata in un locale, chiudendosi in bagno, per sfuggire all’uomo, che tuttavia l’avrebbe seguita all’interno. Il proprietario del locale avrebbe invitato la coppia, che stava discutendo animatamente di fronte agli altri clienti, a uscire.

Una volta fuori, i due si sarebbero allontanati per pochi metri. Poi l’uomo avrebbe sparato alla donna, che a fatica si è trascinata di fronte al locale. Nonostante l’intervento dei soccorsi, la 35enne è morta poco dopo.