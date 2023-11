Donne minacciate e molestate: indagini e arresti da Firenze a Catania

I casi delle ultime ore

ROMA – Botte, insulti, minacce. Da Nord a Sud si allunga sempre più la lista degli episodi di violenza di cui sono vittime le donne. Solo nelle ultime ore sono scattati diversi arresti in varie città nei confronti di uomini che avevano trasformato in un inferno la vita delle loro ex.

Maltrattamenti, gli arresti

All’isola d’Elba è finito in manette un sessantenne con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e inosservanza del divieto di avvicinamento all’ex. I carabinieri di Portoferraio hanno ricostruito “innumerevoli” episodi di violenze e soprusi che da oltre un anno avrebbe subito da parte dell’uomo con cui poi la relazione si era interrotta. Nei confronti del sessantenne il Tribunale di Livorno aveva anche disposto, di recente, un divieto di avvicinamento. Nonostante ciò, avrebbe continuato a perseguitarla con pedinamenti e appostamenti, anche sul luogo di lavoro, insultandola e denigrandola sui social, tanto da farla vivere costantemente nella paura.

Atti persecutori

Mentre a Udine un cittadino iracheno di 27 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Mobile, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del gip, per atti persecutori aggravati. Fin dall’inizio della loro relazione, iniziata l’anno scorso, il ragazzo aveva manifestato nei confronti della compagna atteggiamenti di possesso e controllo oppressivo, impedendole di frequentare altre conoscenze e considerandola come di sua proprietà. Interrotta la relazione, la situazione è precipitata. Nelle ultime settimane ha iniziato a perseguitarla facendole appostamenti sotto casa, offendendola fino ad arrivare anche a sputarle addosso davanti a passanti esterrefatti e intimoriti. Nei giorni scorsi, saputo che lei aveva presentato denuncia in Questura, l’ha bloccata per strada e l’ha strattonata con violenza, allontanandosi solo grazie all’intervento di un corriere che passava in quel momento e che l’ha difesa.

Roma

E nella capitale è scattato un divieto di avvicinamento con controllo attraverso il braccialetto elettronico nei confronti di un uomo che perseguitava la ex. Le indagini sono partite dalla denuncia della vittima che si è presentata negli uffici del commissariato Vescovio. Sono venute così a galla minacce tramite mail, messaggi, bigliettini, oltre ad appostamenti e danneggiamenti all’auto.

Catania e Firenze

A Catania, invece, un 50enne è stato sottoposto a obbligo di residenza per aver perseguitato una donna di cui si era invaghito e che non lo ricambiava. Paura anche per una studentessa sudamericana che la notte scorsa è stata rapinata e molestata nell’androne di un palazzo del centro storico di Firenze. La ragazza ha gridato aiuto e così ha messo in fuga l’aggressore che è riuscito a far perdere le proprie tracce. Mentre una donna a Montecatini per sfuggire all’aggressore è caduta dal balcone di un albergo abbandonato. Di Chiara Acampora/Ansa