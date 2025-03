“Donne vietato morire”, via a Catania ai corsi di difesa personale gratuiti

"Promuovere competenze pratiche e fiducia in sé stesse"

CATANIA – Ripartono i corsi gratuiti di difesa personale dell’associazione #doNNevietatomorire di Valentina Capizzi. Grazie al supporto e alla collaborazione dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S. Catania e dell’imprenditore Antonio Cafaro, l’associazione riprende i corsi gratuiti di difesa personale.

“I corsi sono attivi già da ben due anni in tutto il territorio catanese – dichiara Valentina Capizzi – forniscono non solo competenze pratiche per affrontare situazioni di pericolo, ma promuovono anche la fiducia in se stesse e il senso di comunità tra donne”. Lunedì 24 marzo alle 19, nella sede dell’associazione sportiva t-trainer C.S.K.S, in via Scilla 9 a Catania, si terrà un evento di presentazione.

I protagonisti dell’iniziativa

All’evento interverranno il vice prefetto Sarita Giuffré, il giudice del Tribunale di Catania Santino Mirabella, la dottoressa Grazia Isgró, presidente della struttura Santa Maria degli Angeli, i Maestri di Karate Santo Torre ed Eleonora Ceruti, l’imprenditore Antonio Cafaro e l’ideatrice del progetto Valentina Capizzi. Durante l’incontro, verrà spiegato come affrontare situazioni di pericolo fisico e psicologico. La psicologa Elvira Diolosa fornirà supporto.

“Le lezioni – spiega Valentina Capizzi – saranno tenute dal Maestro Santo Torre, tecnico dell’associazione e divulgatore della disciplina “Karate Do” in Sicilia, che insieme alla moglie Eleonora Ceruti, Maestra di Karate ed osteopata, ha contribuito alla crescita della disciplina nella nostra regione”.

Un manifesto per la forza delle donne

In occasione dell’inaugurazione, l’artista Lorena Lo Verde ha realizzato un manifesto visivo. L’opera celebra la forza e la resilienza delle donne. Il manifesto invita a riconoscere e onorare il contributo fondamentale delle donne alla società.