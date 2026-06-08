Imposto l'obbligo di dimora I NOMI

PALERMO – Sei indagati per traffico di droga, tre palermitani e tre campani. Il giudice per le indagini preliminari ha applicato a tutti la misura cautelare dell‘obbligo di dimora dopo gli interrogatori preventivi. La Procura della Repubblica avrebbe voluto arrestarli, il Gip ha ritenuto che basta bloccare gli spostamenti per fermare i traffici.

Gli indagati sono i palermitani Pasquale Lo Nardo, Carmelo Risicato e Nicola Santoro. E i campani Franco e Maurizio Miloso, Margherita Ruscicano.

Le indagini del Gico del Nucleo di polizia economico-finanziaria sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. La droga arrivava da Napoli, Roma e Reggio Calabria per essere spacciata nelle piazze palermitane. La base operativa era nel rione Guadagna.

Nel corso delle indagini sono stati arrestati in flagranza di reato nove persone e sequestrati 80 chili di sostanza stupefacente, tra cui cocaina e hashish.