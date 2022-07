Due condanne per un omicidio di 11 anni fa a Raffadali

La sentenza del gup

AGRIGENTO – ll gup del tribunale di Agrigento, Stefano Zammuto, ha disposto due condanne nell’ambito del processo scaturito dall’omicidio di Pasquale Mangione, pensionato 69enne ucciso a colpi di arma da fuoco nel dicembre 2011.

Angelo D’Antona, 37enne di Raffadali ritenuto uno degli esecutori materiali del delitto, è stato condannato a 30 anni di reclusione; 16 anni di reclusione sono stati inflitti ad Antonino Mangione, 42enne di Raffadali, a cui è stato riconosciuto il beneficio della collaborazione con la giustizia. Sono state proprio le sue dichiarazioni, con le quali ha fornito i particolari dell’omicidio, a dare una svolta alle indagini e permettere alla squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore aggiunto Giovanni Minardi, di risolvere un caso lungo oltre dieci anni.

L’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Sara Varazi, aveva chiesto la condanna all’ergastolo per D’Antona. La posizione di un terzo imputato, Roberto Lampasona, 45 anni di Santa Elisabetta, è stata stralciata per un difetto di notifica dell ’ avviso di conclusione delle indagini. La vicenda riguarda l ’ omicidio di Pasquale Mangione: l ’ ex dipendente comunale fu ritrovato morto nel 2011 ma la svolta alle indagini si registra nel settembre 2020 con le dichiarazioni di Antonino Mangione che, oltre ad autoaccusarsi, fornì diverse indicazioni sul delitto.

L’imputato ha raccontato agli inquirenti che la richiesta di uccidere il pensionato fu avanzata dal figlio della vittima e che lo stesso avrebbe fornito 5 mila euro quale compenso e altro denaro per l’acquisto di una pistola. Movente che però rimane ancora oggi poco chiaro considerando il fatto che il figlio della vittima, inizialmente indagato, fu poi scagionato per mancanza di riscontri oggettivi.