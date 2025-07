Due fermi nel Catanese per la rapina in gioielleria da 50 mila euro

Le indagini dei carabinieri. Si cerca un terzo complice

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri della Stazione di Belpasso e della Compagnia di Paternò hanno sottoposto a fermo due giovani ritenuti autori, insieme ad un terzo complice, della rapina commessa lo scorso 3 aprile ai danni di una gioielleria di via Vittorio Emanuele a Belpasso.

I militari dell’Arma, a seguito delle indagini, sono arrivati all’identificazione dei due che avrebbero messo a segno il colpo fruttato circa 50 mila euro di bottino per malviventi. Si tratta di due giovani paternesi e i Carabinieri sarebbero anche sulle tracce del terzo complice.

Sono accusati di rapina aggravata in concorso. Durante le fasi della rapina, quel pomeriggio, i malviventi, armati e con il volto travisato, hanno ingaggiato una colluttazione con il titolare della gioielleria che è rimasto ferito e successivamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato in ospedale per le cure.