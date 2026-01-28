Due fratelli e un anziano ammazzati a fucilate. Macabro giallo

I corpi trovati a Montagnareale in provincia di Messina

Tre uomini uccisi a fucilate di cui due fratelli. È un macabro giallo quello di Montagnareale, sui monti Nebrodi in provincia di Messina.

Le vittime sono Davis e Giuseppe Pino, fratelli di 25 e 43 anni, e Antonio Gatani, 83 anni. I primi due erano di Barcellona Pozzo di Gotto. L’anziano era di Librizzi.

I cadaveri sono stati trovati in un’area boschiva in contrada Caristia. Erano tutti e tre cacciatori. Accanto ai corpi sono stati rinvenuti i fucili.

A lanciare l’allarme è stato un amico dei tre che non riusciva a mettersi in contatto con loro.

Le notizie sono frammentarie. Una prima ispezione cadaverica avrebbe fatto emergere numerose ferite provocate da fucilate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Messina, il procuratore di Patti Angelo Cavallo e la sostituta Roberta Ampolo.

Le tre vittime erano incensurate. In questa prima fase viene esclusa la pista mafiosa.

Potrebbe essersi trattato di un duplice omicidio seguito da un suicidio. Oppure di un agguato. In questo ultimo caso ci sarebbe una quarta persona in fuga.

Gli specialisti del Ris di Messina stanno cercando di isolare tracce importanti per le indagini dei militari, diretti dal comandante provinciale Lucio Arcidiacono.

Gli investigatori stanno sentendo i parenti delle vittime, uscite di casa stamani come facevano sempre per ogni battuta di caccia. Stavolta però è finita in tragedia. Dall’analisi dei loro cellulari potrebbero emergere indicazioni decisive.