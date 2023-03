Due passi scomodi con Giovanni Falcone

L'inchiesta della Procura di Bergamo, spunto per riparare alcuni concetti.

PALERMO – I morti di Covid riguardano tutti. E dall’iniziativa della Procura di Bergamo – che ha inquisito l’universo mondo – traggo spunto per un ripasso di alcuni concetti espressi da Giovanni Falcone.

SULLA MANCANZA DI CONTROLLI

«L’inefficienza dei controlli sulla professionalità, cui dovrebbero provvedere il Csm e i Consigli giudiziari, ha prodotto il livellamento dei magistrati verso il basso».



SULLA PRECISIONE DELLE INDAGINI

«Non c’è altro da fare: rassegnarsi a lavorare moltissimo per raccogliere poco, e cioè con la prospettiva di potere utilizzare solo in minima parte a fini processuali i risultati delle indagini. Ma, soprattutto, bisogna migliorare la qualità professionale delle nostre indagini. Non c’è più spazio per verbali redatti in maniera approssimativa e per affermazioni generiche; tutto deve essere preciso, concreto, specifico».



SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE

«Ho la faticosa consapevolezza che la regolamentazione della carriera dei magistrati del pubblico ministero non può più essere identica a quella dei magistrati giudicanti, diverse essendo le funzioni e, quindi, le attitudini, l’habitus mentale, le capacità professionali richieste: investigatore il pm, arbitro della controversia il giudice».

SULLA OBBLIGATORITA’ DELL’AZIONE PENALE

«Ci si domanda come è possibile che in un regime liberaldemocratico (…) non vi sia ancora una politica giudiziaria e tutto sia riservato alle decisioni, assolutamente irresponsabili, dei vari uffici di procura e spesso dei singoli sostituti. Mi sembra giunto il momento di razionalizzare e coordinare l’attività del pm, finora reso praticamente irresponsabile da una visione feticistica della obbligatorietà dell’azione penale e dalla mancanza di efficaci controlli della sua attività».

Il Governo che riuscirà ad attuare queste riforme porterà l’Italia ad una civiltà giuridica degna del suo lontanissimo passato. E le opposizioni che le accoglieranno compiranno una scelta di civiltà politica.