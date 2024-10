Un 72enne si è costituito ai carabinieri consegnando l'arma del delitto

SALERNO – Duplice omicidio questa mattina all’interno del mercato ittico a Salerno. Per cause ancora in fase di accertamento il proprietario di un attività commerciale, di 72 anni, ha sparato a due uomini, un 58enne e un 48enne: il primo è deceduto sul colpo, l’altro in ospedale.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze. Il responsabile del duplice omicidio si è costituito consegnando l’arma utilizzata presso la Stazione Carabinieri di Mercatello. Sono in corso accertamenti da parte di Carabinieri e Polizia, coordinati dalla Procura. Ci sarebbero comunque vecchi screzi alla base del duplice omicidio.

A sparare è stato un 72enne, proprietario di un’attività commerciale di Salerno, che ha colpito un 58enne di Portici al cuore e un 48enne salernitano alla aorta femorale: il primo è morto sul colpo, il secondo in ospedale. Da quanto si apprende pare che l’autore del duplice omicidio sia gravemente malato. In passato avrebbe avuto degli screzi in quanto sarebbe stato accusato di aver sottratto una cassetta del pesce. Movente che oggi avrebbe generato la “vendetta”, culminata nel duplice omicidio.