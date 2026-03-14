Dussmann: “Estranei all’inchiesta della Procura di Palermo”

La nota dell'azienda

PALERMO – “In relazione alle notizie stampa Dussmann Service rende noto che la gara non risulta aggiudicata a Dussmann in quanto annullata in autotutela per i motivi già espressi dal Tribunale del Riesame e dal GIP, ovvero la sussistenza di ‘elementi indiziari riferibili a un intervento dei commissari in favore della PFE S.p.A”. Lo rende noto la Dussmann Service in relazione all’inchiesta per interferenza illecita aperta dalla Procura di Palermo su una gara bandita dall’Asp di Siracusa.

La nota dell’azienda

“Dussmann Service ribadisce, pertanto, di non aver goduto di alcun vantaggio, a maggior ragione considerato che la propria offerta tecnica non è stata premiata dall’ASP di Siracusa, che ha invece attribuito il massimo punteggio alla società PFE SpA, così come indicato nei verbali di gara”, prosegue.

“La nostra società è del tutto estranea ai fatti oggetto dell’indagine della Procura di Palermo e, appena ne ha appreso notizia dalla stampa, ha immediatamente interrotto il rapporto di lavoro con tutte le persone citate. Ribadiamo piena e totale fiducia nel lavoro della magistratura e confidiamo che le indagini possano presto chiarire ogni aspetto della vicenda”, conclude.