Dussmann: “Massima collaborazione alle indagini, noi estranei”

La nota dell'azienda

PALERMO – “Dussmann si dissocia in maniera energica dai fatti riportati e assicura alle autorità competenti la massima collaborazione nelle indagini”. Lo dice in una nota l’azienda riferendosi all’inchiesta su appalti truccati, in cui sarebbe coinvolta, della procura di Palermo.

“Nessuna notifica di indagini in corso”

“A Dussmann – continua la nota – non è stato notificato alcun atto inerente alle indagini in corso e l’azienda adotta da sempre rigidi standard di comportamento etico, trasparenza e conformità alle normative vigenti, in linea con il proprio Codice di Condotta e con le policy internazionali di compliance & integrity”. L’azienda ribadisce “la propria assoluta estraneità a qualsiasi condotta illecita e la piena fiducia nell’operato della magistratura e delle forze dell’ordine”.

“Correttezza e professionalità”

L’azienda “continuerà a operare con la consueta correttezza e professionalità – conclude la nota – confermando il proprio impegno a mantenere i più alti standard di legalità e integrità nella gestione di tutti i rapporti con enti pubblici e privati”. Il nome del gruppo Dussmann spunta riguardo ad una gara sulle pulizie all’Asp di Siracusa.

Il gruppo Dussmann

Il gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: pulizia, catering, sicurezza e reception, servizi tecnici ed energy management. Nel 2024, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 973 milioni a livello nazionale.