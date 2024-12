Dybala risponde a Reijnders, fra Milan e Roma è 1-1

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan non va oltre un pareggio per 1-1 contro la Roma nel match del Meazza: un gol di Paulo Dybala risponde all’iniziale vantaggio di Tijjani Reijnders. Partita vibrante sin dai primi minuti, con Dybala che al 3′ tenta la conclusione che viene agevolmente bloccata da Maignan. Tre minuti più tardi è Reijnders a tentare il tiro dalla distanza su appoggio di Theo Hernandez, ma Svilar fa suo il pallone in due tempi. Nell’altra metà campo ci prova Hummels con un colpo di testa, ma non impensierisce Maignan. All’11’ arriva la prima grande occasione della gara per i giallorossi, che colpiscono un clamoroso palo con Dovbyk dopo una bella azione corale. I ragazzi di Paulo Fonseca reagiscono immediatamente e al 16′ vanno in vantaggio con la rete del solito Reijnders, che riceve dalla sinistra da Fofana e trafigge Svilar. Neanche il tempo di metabolizzare lo svantaggio, che la Roma rischia di subire il 2-0: bella palla di Jimenez per Morata, che la gira sul primo palo mancando la porta di un soffio. Al 23′ la Roma torna a costruire un’ottima azione, che questa volta porta al gol del pareggio di Paulo Dybala: fantastica sponda di tacco di Dovbyk per l’argentino, che calcia di prima intenzione e fa 1-1. Gli animi si accendono nel finale di primo tempo in seguito ad un intervento in area di Pisilli su Reijnders e Fabbri è costretto ad estrarre un cartellino giallo all’indirizzo di Theo Hernandez e Morata e uno rosso per mister Paulo Fonseca. A pochi secondi dall’intervallo Chukwueze penetra nell’area avversaria e mette in mezzo per Reijnders, il quale viene anticipato dalla difesa capitolina. Nella ripresa entrambi gli allenatori effettuano delle sostituzioni, ma a creare i principali pericoli sono sempre i soliti noti: prima Maignan respinge un tiro di Dovbyk e poi Pisilli salva su Fofana. Al 54′ il neo-entrato Bennacer tenta il tiro da fuori e costringe Svilar e deviare in corner. Un paio di minuti dopo l’estremo difensore giallorosso compie un miracolo su un tiro a giro di Chukwueze indirizzato all’incrocio dei pali. Proprio nel suo momento migliore il nigeriano subisce un infortunio e deve lasciare il campo ad Abraham. Al 78′ bello spunto di Pisilli, che si libera dei difensori rossoneri ma sbaglia al momento della conclusione. Nel finale il Milan soffre e i ragazzi di Claudio Ranieri provano a vincerla: conclusione di El Shaarawy su cui Maignan si supera con un grande intervento. Nonostante le occasioni di Pellegrini e Dybala, i rossoneri resistono all’assalto giallorosso e difendono l’1-1 fino al triplice fischio.

