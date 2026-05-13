Ha lottato a lungo contro una terribile malattia

PALERMO – Si è spenta la piccola Alessia, la tifosa del Palermo, che ha lottato con tutte le sue forze contro una terribile malattia.

Il Palermo ha diffuso una nota di cordoglio per salutare la piccola tifosa.

“Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, piange la prematura scomparsa di Alessia La Rosa, piccola tifosa rosanero di soli 8 anni che ha lottato con straordinaria forza contro una terribile malattia”, si legge.

“Scesa in campo più volte al “Renzo Barbera” al fianco dei calciatori rosanero, e in particolare di Jacopo Segre, in occasione delle partite ufficiali, Alessia ha costruito con il Palermo un legame capace di andare oltre il calcio. Per il suo amore per il Palermo, vissuto dagli spalti della Curva Nord, e per la sua straordinaria capacità di incarnare la passione più genuina per i nostri colori, il ricordo di Alessia resterà per sempre vivo nei ricordi del Club e della grande famiglia rosanero”.

Lagalla: “Scomparsa che ci addolora profondamente”

Anche il sindaco Lagalla ha diffuso una nota per ricordare la piccola Alessia.

“La scomparsa della piccola Alessia La Rosa addolora profondamente tutta la città di Palermo. La sua storia, il suo sorriso e il coraggio straordinario con cui ha affrontato una malattia terribile hanno commosso l’intera comunità, andando ben oltre i confini della nostra città”, si legge nella nota.

“Alessia è diventata un simbolo di forza, speranza e amore per la vita. Lo è stata in particolare per il mondo del tifo rosanero, che le ha voluto bene come a una figlia, accompagnandola con affetto, cori e striscioni in questa lunga battaglia. In una bambina così piccola abbiamo visto una determinazione e una dignità immense. Ha affrontato la sofferenza con grande spirito, riuscendo a trasmettere energia e insegnamenti anche agli adulti“.

“A nome dell’Amministrazione, esprimo il più sincero cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che le hanno voluto bene. Il ricordo di Alessia resterà vivo nel cuore di Palermo”.

In alto la foto dello striscione di saluto per la piccola Alessia appeso nelle vicinanze della casa.