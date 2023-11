Pareggio a reti inviolate tra Athletic Club Palermo e Accademia Trapani

Diventano 14 i punti in classifica dei nerorosa

TRAPANI – Pari esterno a reti inviolate per l’Athletic Club Palermo nella decima giornata del campionato di Eccellenza, girone A. La formazione guidata da Vincenzo Giannusa non è andata oltre lo 0-0 nel match contro l’Accademia Trapani, squadra neopromossa in campionato.

Al “Roberto Sorrentino” di Trapani è andata in scena una partita con poche occasioni da gol, tra due squadre più prudenti che cattive. I nerorosa salgono così a quota 14 punti in classifica, sesti al pari proprio di Accademia Trapani e Folgore Castelvetrano. L’Athletic tornerà in campo sabato 18 novembre, ore 14.30, al “Matranga” di Castellammare del Golfo contro il Castellammare Calcio 94.