Egadi, interrogazione di Carmina (M5S): “Collegamenti al collasso”

La deputata denuncia corse esaurite con giorni d’anticipo e disagi per residenti



PALERMO – “Corse da e per le isole Egadi esaurite con giorni di anticipo, residenti lasciati a terra, studenti e lavoratori impossibilitati a spostarsi”. La deputata del M5S Ida Carmina denuncia i disagi nei collegamenti marittimi con l’arcipelago e annuncia la presentazione di un’interrogazione parlamentare.

Secondo Carmina, “dopo mesi di segnalazioni, denunce e disagi documentati, nulla si è mosso”. La parlamentare parla di “fallimento di un sistema” attribuendo responsabilità sia alla Regione Siciliana, “nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e controllo”, sia al Governo nazionale.

“La continuità territoriale non può essere sacrificata alle logiche del mercato o della massimizzazione dei profitti”, afferma la deputata. “Non parliamo di disagi occasionali, ma di una compressione strutturale dei diritti alla mobilità, al lavoro, allo studio e alla salute”.

Carmina riferisce di “famiglie bloccate, pendolari senza alternative e cittadini costretti a rinunciare a spostamenti essenziali”, definendo la situazione “indegna per un Paese civile”.

Con l’interrogazione parlamentare, la deputata chiede “il ripristino di quote riservate ai residenti, il potenziamento urgente delle corse, l’anticipazione dell’assetto estivo e una verifica sul rispetto degli obblighi di servizio pubblico da parte del concessionario”.

“Se le istituzioni continueranno a rimanere ferme – conclude – sarà chiaro che si è scelto deliberatamente di ignorare i diritti degli isolani”.