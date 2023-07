Elezioni a Siracusa, proclamati i 32 consiglieri comunali NOMI

Ci sono 15 giorni di tempo per la convocazione della prima seduta del consiglio comunale

SIRACUSA – Proclamati i 32 consiglieri comunali per il quinquennio 2023-2028 eletti il 28 e 29 maggio scorso a Siracusa. Il presidente della Commissione elettorale centrale, il magistrato Liborio Mazziotta, ha letto la formula di proclamazione alla presenza della segretaria generale del Comune, Danila Costa e del vice sindaco Edy Bandiera.

Adesso ci sono 15 giorni di tempo per la convocazione della prima seduta del consiglio comunale durante la quale, tra i vari punti all’ordine sarà eletto il presidente dell’assise.

Gli eletti sono Martina Gallitto, Sergio Imbrò e Salvatore Ortisi per la lista Noi per la Città; Nadia Garro e Matteo Melfi per Edy Bandiera Sindaco; Angelo Greco, Massimo Milazzo e Sara Zappulla per il Partito democratico; Alessandra Barbone, Cosimo Burti e Francesco Zappalà per Fuori Sistema; Luciano Aloschi, Sergio Bonafede, Alessandro Di Mauro e Cinzia Santuccio per Noi con la Sicilia-Popolari e Autonomisti; Daniela Rabbito, Ivan Scimonelli e Francesco Vaccaro per la lista Insieme; Andrea Buccheri, Concetta Carbone, Giuseppe Casella, Andrea Firenze e Gaetano Romano per Francesco Italia Sindaco; Giovanni Boscarino, Luigi Gennuso, Leandro Marino e Ferdinando Messina per Forza Italia; Paolo Cavallaro, Damiano De Simone, Giovanna Porto, Simone Ricupero e Paolo Romano per Fratelli d’Italia.