Si sfidano Alonge, Gentile, Sodano e Di Rosa

AGRIGENTO – Centrodestra spaccato ad Agrigento. La coalizione ha presentato due candidati; si tratta di Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia, Mpa e Grande Sicilia, Forza Azzurri, Udc e Fratelli d’Italia. L’altro blocco di formazioni di centrodestra corre per Luigi Gentile, con lui Noi Moderati in cordata con Sud chiama Nord, Lega, Gentile sindaco e Democrazia Cristiana.

In corsa anche Michele Sodano, sostenuto da Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista, listone nel quale sono confluiti gli esponenti del M5s dopo il divieto, da parte di Giuseppe Conte, dell’uso del simbolo.

E poi un civico, in campo anche Giuseppe Di Rosa, sostenuto da LiberiAmo Agrigento e Agrigento Amore Mio.

Elezioni Agrigento, lo spoglio e le ultime notizie

Alle 15 inizia lo spoglio nei vari seggi del Comune di Agrigento e si capirà chi avrà vinto le elezioni amministrative. I RISULTATI DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE IN SICILIA