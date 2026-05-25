 Elezioni amministrative Agrigento, i risultati e il sindaco eletto
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Elezioni amministrative Agrigento, gli aggiornamenti ed il sindaco eletto

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Si sfidano Alonge, Gentile, Sodano e Di Rosa
la diretta
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AGRIGENTO – Centrodestra spaccato ad Agrigento. La coalizione ha presentato due candidati; si tratta di Dino Alonge, sostenuto da Forza Italia, Mpa e Grande Sicilia, Forza Azzurri, Udc e Fratelli d’Italia. L’altro blocco di formazioni di centrodestra corre per Luigi Gentile, con lui Noi Moderati in cordata con Sud chiama Nord, Lega, Gentile sindaco e Democrazia Cristiana.

In corsa anche Michele Sodano, sostenuto da Controcorrente, Partito Democratico e Casa Riformista, listone nel quale sono confluiti gli esponenti del M5s dopo il divieto, da parte di Giuseppe Conte, dell’uso del simbolo.

E poi un civico, in campo anche Giuseppe Di Rosa, sostenuto da LiberiAmo Agrigento e Agrigento Amore Mio.

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