 Elezioni amministrative Enna, lo spoglio ed il sindaco eletto
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Elezioni amministrative Enna, gli aggiornamenti ed il sindaco eletto

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ENNA – Sfida a tre per il sindaco del comune di Enna. Per le elezioni amministrative di Enna si sfidano: Mirello Crisafulli, Enzo De Rose e Filippo Fiammetta.

Mirello Crisafulli che corre come sindaco senza simbolo del Pd e senza quello del M5s, ma gli esponenti locali sono tutti presenti nelle liste, i pentastellati in apparentamento con Sud chiama Nord. Tra i sostenitori di Crisafulli anche leghisti ed esponenti della Dc.

Ezio De Rose, ex presidente del consiglio comunale, è sostenuto dal centrodestra. Per lui ci sono le liste di Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia e liste civiche.

Filippo Fiammetta è sostenuto da un movimento civico e da Ismaele La Vardera.

Elezioni a Enna, lo spoglio e gli aggiornamenti

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