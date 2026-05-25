 A Enna vince Crisafulli senza il Pd, Barbagallo lo ammette
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Il boom di Crisafulli a Enna senza il Pd, Barbagallo: “È la sua vittoria”

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Il segretario dem: "Centrodestra ko"
LE AMMINISTRATIVE
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ENNA – “A Enna il dato certo da cui partire è che il centrodestra perde. Ma è anche certamente una vittoria personale di Vladimiro Crisafulli, frutto della sua storia e della sua esperienza politica. A bocce ferme con il gruppo dirigente faremo una attenta valutazione dei risultati di questa tornata di amministrative, sia dal punto di vista generale sia in ogni singolo comune”. Così all’Ansa il segretario del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo.

A Enna il Partito democratico ha negato il simbolo all’ex senatore. Crisafulli è andato avanti e ha ottenuto un plebiscito. Alla domanda se il Pd abbia fatto male a non dargli il simbolo, Crisafulli ha risposto: “No, ha fatto bene, così abbiamo preso tutti questi voti. Perfetto, è andata benissimo”.

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