Si sfidano Basile, Scurria, Russo, Sciacca e Valvieri

MESSINA – In cinque in lizza per la poltrona di sindaco di Messina. Si tratta di Federico Basile, sindaco uscente, che si è dimesso prima della conclusione del mandato.

In lizza anche Marcello Scurria è sostenuto dal centrodestra con sette liste e il centrosinistra con due liste (Partito democratico e cordata M5s-Controcorrente) a sostegno di Antonella Russo, consigliera comunale uscente.

Candidati anche due aspiranti sindaco civici: Gaetano Sciacca, ingegnere, sostenuto da Rinascita Messina e il barbiere Lillo Valvieri, con la lista Lillo Valvieri sindaco.

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