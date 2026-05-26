Elezioni amministrative in Sicilia: ballottaggi ed eletti in tutti i comuni NOMI

 Elezioni amministrative in Sicilia: ballottaggi ed eletti in tutti i comuni
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Oltre 70 città al voto, tre capoluoghi. Il responso delle urne
dopo lo spoglio
di
1 min di lettura

PALERMO – Elezioni amministrative in Sicilia, oltre 70 Comuni al voto, ecco gli eletti in ciascuna provincia, tra ballottaggi, colpi di scena e roccaforti.

Messina, al voto in 17 comuni, compreso il capoluogo LINK

Definitivi i risultati dei nove comuni della Provincia di Catania al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne e i sindaci eletti nel Catanese, comune per comune. LINK

Sedici comuni della Provincia di Palermo al voto. Ecco i verdetti delle urne e i sindaci eletti LINK

Tre Comuni al voto nel Trapanese, tutti i candidati sindaco e gli eletti LINK

Enna e provincia, tutti gli eletti LINK

Siracusa, i candidati e gli eletti nei sei comuni al voto LINK

Nove comuni della provincia di Agrigento al voto LINK

Caltanissetta, al voto sette Comuni. Tutti gli eletti LINK

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