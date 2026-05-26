Elezioni amministrative, tutti i sindaci eletti nel Catanese

I risultati

CATANIA – Definitivi i risultati dei nove comuni della Provincia di Catania al voto in questa tornata di elezioni amministrative 2026. Ecco i verdetti delle urne e i sindaci eletti nel Catanese, comune per comune.

A Bronte ballottaggio tra Giuseppe Castiglione (sostenuto da Forza Bronte Castiglione sindaco, Giovani per Bronte, Forza Italia, Uniti per Bronte e Azzurri per Bronte) che conquista 3658 voti, il 31,71% e Giuseppe Gullotta (Controcorrente e Sindaco Gullotta avvocato di strada), 2916 voti, 25,28%. Terza Giovanna Caruso, sostenuta da FdI, Lega e civiche (24,08%); quarto Graziano Calanna, centrosinistra, 18,93%.

A Calatabiano eletto Antonio Filippo Petralia (50,64%), secondo Domenico Miuccio (49,36%).

Mascali, eletto sindaco Salvatore Gullotta (52,66%), seconda Veronica Musumeci (39,14%) e terzo Biagio Susinni (8,20%).

Milo, eletta Maria Catalano (52,97%, Milo Futura), seconda Maria Cantarella (47,03%, Uniti per Milo).

Pedara, eletto Alfio Cristaudo (72,15%, Vivi Pedara), seconda Domenico Pezzino (15,08%, Un cuore per Pedara). Terza Olga Agosta (12,77%, Pedara Futura).

Randazzo, eletto Nino Grillo (44,25%, Randazzo riparte), ha sconfitto Gianluca Anzalone (17,69% Si muove la città), Gaetano Bertolo (16,57%, Proposta popolare), Alfio Pillera (13,80%, Trasparenza e legalità) e Cettina Foti (7,69% Responsabilità e futuro).

San Giovanni La Punta, eletto Mario Brancato, sostenuto da Forza Italia, autonomisti, Sud chiama Nord e liste civiche (44,79%); secondo Santo Trovato, sostenuto da Lega, FdI e civiche (35,75%). Terza Antonella Riccobene, M5s-Controcorrente (17,30%) e quarto Patrick Battipaglia (2,16%).

San Pietro Clarenza, vittoria schiacciante di Enzo Santonocito (San Pietro Clarenza al 1 posto, 80,39%), secondo Orazio Scalia (Per San Pietro Clarenza, 19,61%).

Trecastagni, vince Edmondo Pappalardo (Amare Trecastagni, 55,34%), secondo Raffaele Trovato (L’alternativa, 44,66%).