Elezioni, Della Vedova e Bonino candidati in Lombardia con +Europa

Presentata questa mattina la lista alla Corte d'appello del tribunale di Milano

Tra i partiti che hanno presentato le liste questa mattina alla Corte d’appello del tribunale di Milano in vista delle elezioni del 25 settembre c’è anche +Europa. Per la Camera in Lombardia 1, quindi a Milano, come capolista c’è Benedetto Della Vedova, segretario del partito. In Lombardia 1 corre come capolista, nel collegio 2, anche Gianfranco Librandi, imprenditore di Saronno e attuale deputato. In Lombardia 2 corrono Emanuela Girardi e Olivia Ratti, in Lombardia 3 Yuri Guaina e Emanuela Girardi, Paolo Costanza in Lombardia 4. Al Senato corre Emma Bonino in Lombardia 2 come capolista, Valerio Federico, consigliere dell’associazione Luca Coscioni e Simona Viola in Lombardia 3