Elezioni in provincia di Agrigento, ecco tutti i candidati

Sono quattordici i comuni chiamati al voto nella tornata del 28 e 29 maggio

4' DI LETTURA

Sono quattordici i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nella tornata del 28 e 29 maggio. In tredici di questi centri le elezioni si svolgeranno con il sistema maggioritario mentre soltanto a Licata è previsto il proporzionale con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno.

A partire da domenica 28 maggio le urne saranno aperte a Burgio, Calamonaci, Castrofilippo, Cianciana, Grotte, Joppolo Giancaxio, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Ravanusa, Sambuca di Sicilia, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro e Santo Stefano Quisquina.

Ecco nel dettaglio tutti i candidati

Burgio. Nel piccolo comune dell’Agrigentino sono due i candidati a sindaco. Si presenta per un secondo mandato Francesco Matinella, primo cittadino uscente, con la lista civica “Burgio nel cuore”. A sfidarlo è l’ingegnere edile Vincenzo Galifi, 33 anni, alla sua seconda candidatura a sindaco con la lista civica “Burgio in movimento”.

Calamonaci. Anche qui sarà una lotta a due. Il sindaco uscente Pellegrino Spinelli proverà ad ottenere un secondo mandato con la lista civica “Sempre insieme per Calamonaci”. A sfidarlo è il ventitreenne Vincenzo Scorsone, alla sua prima esperienza politica, con la lista “Ricominciare per il futuro”.

Castrofilippo. Tre i candidati a sindaco nel paese dell’entroterra agrigentino. Il sindaco uscente Franco Badalamenti è a caccia della riconferma con la sua lista civica “Noi per il futuro di Castrofilippo”. Due gli sfidanti: si tratta di Totò Gioacchino Baio, sostenuto dalla lista “Castrofilippo Bene comune”, e Ilenia Dainotto, sostenuta dalla lista “Primavera Castrofilippese”.

Cianciana. Il sindaco uscente Francesco Martorana si ricandida a primo cittadino sostenuto dalla Lista civica “Uniti per il bene comune”. A sfidarlo sarà Linda Reina con la lista “Progetto Rinascita”.

Grotte. Il sindaco uscente Alfonso Provvidenza si ricandida. A suo sostegno la lista civica “Grotte nel cuore” e quella del Partito Democratico. Candidatura anche per Paolo Pilato, già sindaco di Grotte nel 2008, sostenuto dal movimento Sud chiama nord di Cateno De Luca, da Forza Italia e dagli Autonomisti guidati da Roberto Di Mauro e dalla lista civica “X Grotte”.

Lucca Sicula. Sarà sfida a due tra il primo cittadino uscente Salvatore Dazzo, a caccia della riconferma, e l’ex sindaco Giuseppe Puccio. Il primo è sostenuto dalla lista civico “Andiamoavantiinsieme”mentre il secondo dalla lista civica “Liberamente per Lucca Sicula”.

Menfi. Sono due i candidati a sindaco che si sfideranno per la fascia tricolore. Si tratta di Vito Clemente e Ludovico Viviani. Non si è ricandidata, invece, la prima cittadina uscente Marilena Mauceri. Clemente è sostenuto dalla lista civica “92013” mentre Viviani dalla lista “Verso Menfi”.

Ravanusa. Sono quattro i candidati per la poltrona di primo cittadino. Fratelli d’Italia, Forza Italia e la Lega hanno deciso di sostenere la candidatura dell’avvocato Kabiria Loggia. A sostegno della candidata anche la lista civica “Ravanusa viva”. L’altro candidato è l’attuale presidente del consiglio comunale Vito Ciotta con la lista “Insieme per servire Ravanusa”.

La nuova DC di Totò Cuffaro punta su Salvatore Pitrola che sarà appoggiato anche dal Pd, M5S, Articolo Unico e dalla lista civica “Ravanusa Aperta”. Il quarto candidato è l’avvocato Lillo Massimiliano Musso, già candidato alle scorse elezioni, che si presenta con la lista “Forza del Popolo”.

Sambuca di Sicilia. Sono due i candidati a sindaco. Si tratta di Sario Arbisi, attuale presidente del consiglio comunale, e Giuseppe Cacioppo, vicesindaco in carica. Il primo è sostenuto dalla lista “Siamo Sambuca” mentre il secondo dalla lista “Sambuca di primo di tutto”.

Sant’Angelo Muxaro. Il sindaco uscente Angelo Tirrito correrà per il suo secondo mandato. A sfidarlo è Alfonso Caci, leader dell’opposizione al consiglio comunale. Il primo cittadino è sostenuto dalla lista “ContinuiAmo insieme per Sant’Angelo Muxaro” mentre Caci è sostenuto dalla lista “Uniti per un progetto comune”.

Santo Stefano Quisquina. Un solo candidato nel piccolo centro dell’agrigentino. Il sindaco uscente Francesco Cacciatore ha presentato la lista a suo sostegno “Agenda Civica 2023”. A sfidarlo non ci saranno competitors ma un solo avversario: l’astensione. Per la sua riconferma, infatti, sarà necessario raggiungere il quorum alle elezioni.

Joppolo Giancaxio. Sono due i candidati a sindaco. Si tratta di Mariangela Cacciatore, sostenuta dalla lista “Spazio Comune”, e Domenico Migliara, sostenuto dalla lista civica “Insieme per crescere”.

San Giovanni Gemini. Tre i candidati sindaco. L’attuale presidente del consiglio comunale Dino Zimbardo sarà sostenuto dalla lista “Costruire il presente per San Giovanni Gemini”. A sfidarlo sono il candidato Rito Compilato, con la lista “Alternativa Sangiovannese”, e Giovanni Miceli con la lista “San Giovanni Libera”.

Licata. Sono tre i candidati che si contenderanno la fascia tricolore di Pino Galanti, sindaco uscente che ha deciso di non competere per un secondo mandato. Si tratta di Angelo Balsamo, Angelo Iacona e Fabio Amato. La figura di Angelo Balsamo, già sindaco di Licata nel 2013, ha compattato il centrodestra che correrà unito come non mai. Angelo Iacona è il candidato espresso dalla Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro e del deputato regionale Carmelo Pace. Sono quattro le liste a sostegno del candidato sindaco Fabio Amato, di professione archeologo: Il Movimento Cinque Stelle, che a Licata è rappresentato dall’ex sindaco e oggi deputato Angelo Cambiano; il Partito Democratico del deputato regionale Michele Catanzaro e del membro del direttivo Ingiaimo; Sud Chiama Nord, movimento che fa riferimento al deputato Cateno De Luca e infine la lista civica “Restart”.