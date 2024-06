Elezioni: in Sicilia affluenza al 32% per le comunali, al 17% per le europee

I numeri fino alle 12 di oggi

PALERMO – Per le Elezioni europee in Sicilia, quando sono pervenuti i dati di 3.798 sezioni su 5.304, ha votato il 16,92 per cento degli elettori. Ieri fino alle 23 aveva votato il 10,76 per cento.

Per le elezioni comunali, invece, l’affluenza è arrivata al 32,01 per cento. Per un totale di 148.260 elettori che sono andati alle urne entro le 12 di oggi.

I dati di Caltanissetta

L’unico capoluogo provinciale al voto in questa tornata è la città di Caltanissetta. Lì alle 23 di ieri aveva votato il 21,33 per cento degli aventi diritto. Oggi, alle 12, il dato è arrivato al 30,95 per cento, con un numero totale di votanti di 16.890 persone. Cioè il 12,59 per cento in meno rispetto alle ultime elezioni amministrative.

I record

Sono chiamati al voto per le amministrative, in tutta la Sicilia, 463.205 elettori. Il dato di affluenza più alto dell’Isola, alle 12 di oggi, è stato registrato a Longi, in provincia di Messina: lì sono andati ai seggi il 48,54 per cento degli elettori, pari a 698 persone.

Il dato di affluenza più basso, invece, è stato registrato a Santa Elisabetta, in provincia di Agrigento. Ai seggi si sono presentate solo 890 persone, e cioè il 18,74 per cento degli aventi diritto.

Rispetto alla scorsa tornata di elezioni amministrative, tutti i Comuni siciliani al voto fanno registrare un forte ribasso nell’affluenza, molto spesso a doppia cifra. Le uniche eccezioni si trovano entrambe in provincia di Palermo.

A Roccamena hanno votato il 2,8 per cento in più degli elettori, rispetto alla volta precedente. A San Mauro Castelverde, invece, la differenza in positivo è arrivata addirittura al 6,43 per cento. Sono i soli casi in tutta l’Isola.