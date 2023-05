Elezioni in Sicilia, presentazione delle liste: tutti i NOMI – LIVE

In vista delle amministrative del 28 e del 29 maggio prossimi

Ore calde in Sicilia. In vista delle elezioni amministrative che si terranno domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 maggio (dalle 7 alle 15), con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell’11 e 12 giugno. La campagna elettorale entra nel vivo proprio oggi con il termine ultimo di presentazione delle candidature e col deposito delle liste. Tra i 129 Comuni chiamati alle urne ci sono anche quattro capoluoghi di provincia, ovvero Catania (incluse sei circoscrizioni di quartiere), Ragusa, Siracusa e Trapani. In 114 amministrazioni si voterà con sistema maggioritario, mentre in 15 col proporzionale.

Elezioni a Catania, aspiranti sindaci e liste

Sette candidati sindaci e 19 liste per il consiglio comunale a Catania. Sono i numeri che emergono da Palazzo degli Elefanti alla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le amministrative di fine maggio.

Nel capoluogo etneo Pd e M5s trovano la sintesi e corrono insieme sostenendo, con sei liste che raggruppano tutta l’area progressista, Maurizio Caserta che tra gli assessori designati ha indicato, tra gli altri, l’ex ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Anche il centrodestra è compatto a Catania a sostegno, con sette liste, dell’avvocato Enrico Trantino, che tra gli assessori designati ha indicato, tra gli altri, il coordinatore regionale di Forza Italia, Marcello Caruso.

Tra gli altri cinque candidati a sindaco di Catania c’è Gabriele Savoca, supportato da due liste legate al movimento Sud chiama Nord di Cateno De Luca. Sono sostenuti da una lista civica ciascuno gli altri candidati, che sono: Vincenzo Drago del Psdi; il consigliere comunale uscente Lanfranco Zappalà; Giuseppe Giuffrida appoggiato dall’associazione ‘Catania risorge’ e dall’ex pm Antonio Ingroia; e l’avvocato Giuseppe Lipera, in passato penalista, tra gli altri, di Antonino Speziale e Bruno Contrada.

Elezioni a Trapani, liste presentate

Liste presentate anche a Trapani. Ieri è stata la volta di Maurizio Miceli (FdI), candidato a sindaco per il centrodestra, ha indicato cinque assessori della sua eventuale giunta, durante la presentazione in Comune delle prime due liste della coalizione: Amo Trapani e Fratelli d’Italia. Gli assessori indicati sono: Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia), Giuseppe Guaiana (Amo Trapani), Maria Gabriella Orlando (Forza Italia), Vincenzo Scontrino (Popolari e Autonomisti) e Oscar Tipa (Miceli sindaco).

Anna Garuccio, unica donna, è l’outsider e corre con una sola lista, La mia Trapani. Gli assessori indicati sono: Giacomo Gabriele, Bilancio, Finanze, Tributi, Economato, Ufficio Unico Entrate e lotta all’evasione; Giovanna Maria Galuppo, con delega ai Lavori Pubblici; Tiberio Miceli, Eventi e spettacolo; Sabrina Salvo, Cento Storico e Pari Opportunità; Flavio Priulla allo allo Sport, Politiche Giovanili e del Lavoro.

Sinistra Libertaria: “Appoggeremo Garuccio”

Ieri la candidata sindaco per Trapani Anna Garuccio ha incassato l’appoggio di Sinistra Libertaria, il portavoce Natale Salvo ne ha spiegato le motivazioni: “Consapevole che non c’è un candidato che rappresenti la sinistra ma anche che il voto ancora oggi è la forma più forte per sostenere un’ideologia politica. E l’ideologia politica di Anna Garuccio, quella cristiano-sociale, è certamente quella che più è vicina oggi alla Sinistra; non certo quella neo-liberista rappresenta dal PD”.

Le liste del candidato sindaco Giacomo Tranchida

Tutte e 10 le liste in sostegno del candidato sindaco Giacomo Tranchida sono state depositate, si tratta di: “Trapani Tua”, “Uniti per Trapani”, “Polis”, “Trapani con coerenza”, “Tranchida il sindaco per Trapani”, “Idealist”, “I Democratici”, “Insieme per la città”, “Trapani al centro”, “Noi trapanesi con Tranchida”.

Cinque gli assessori indicati: Rosalia d’Alì, Lele Barbara, Giuseppe Virzì, Enzo abbruscato, Andreana Patti.

Le liste di Tranchida sono tutte complete con 24 candidati, capeggiate in molti casi dai loro coordinatori, ad eccezione della lista Trapani Tua e Uniti per Trapani dove sia Fabio Bongiovanni che Dario Safina hanno scelto l’ordine alfabetico.

Ci sono uscenti ricandidati da Giuseppe La Porta a Peppe Peralta, da Salvatore Basiricò a Salvatore Grammatico, Enzo Guaiana, Giulia Passalacqua, Annalisa Bianco, Marzia Patti, Salvatore Daidone, Giovanni Cangemi, Azzurra Tranchida, Alberto Mazzeo, Giuseppe Virzì, Claudia La Barbera.

Il totale dei suoi candidati al consiglio comunale è di 240.

L’altro candidato del centrosinistra è Francesco Brillante con quattro liste a sostegno: Movimento 5 Stelle, Sud chiama Nord – Cateno De Luca per Trapani, Trapani Brillante sindaco, Rinnova Trapani Brillante sindaco.

Comunali a Siracusa, ecco chi sono tutti i candidati

Sono in tutto 25 le liste le liste dei candidati a consigliere comunale e le collegate 8 candidature a sindaco che sono state presentate alla Segreteria del Comune entro la scadenza di legge. Entro 24 ore, quindi entro le 12 di domani giovedì 4 maggio, saranno rese note le liste ammesse alla tornata elettorale amministrativa del 28 e 29 maggio.

Delle 25 liste, 4 quelle a sostegno del sindaco uscente Francesco Italia: Francesco Italia Sindaco, Oltre movimento per la rigenerazione, Noi per la Città e Siracusa più verde;

Sette liste sono a sostegno del candidato sindaco Ferdinando Messina: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Prima l’Italia- Siracusa Protagonista, Insieme, Democrazia Cristiana, Laboratorio Civico e Mpa.

Quattro le liste a sostegno del candidato sindaco Renata Giunta: Renata Giunta Sindaca, Pd, Movimento 5 Stelle, Lealtà e Condivisione;

Tre le liste a sostegno del candidato sindaco Giancarlo Garozzo: Fuori Sistema, Grande Siracusa e Siamo Siracusa;

Altre tre liste civiche appoggiano l’ex assessore regionale Edy Bandiera, che si è autosospeso da Forza Italia per candidarsi: sono Udc, Siracusa al Futuro, e Lista con Edy Sindaco.

Due le liste a sostegno di Roberto Trigilio: Nord chiama Sud e Trigilio Sindaco Sicilia Vera;

Una la lista a sostegno di Michele Mangiafico, Movimento Civico 4; ed 1, Vespri Siracusani, a sostegno di Abdelaaziz Mouddih detto “Aziz”.

Comunali a Ragusa



Depositate a Ragusa 17 liste in vista delle prossime elezioni amministrative.; quattro i candidati a sindaco nel capoluogo ibleo. L’uscente Peppe Cassì è a caccia del secondo mandato. Niente partiti nel suo schieramento ma sole liste civiche: Peppe Cassì Sindaco, Partecipiamo Ragusa Futura, Ragusa Prossima, Ragusa Terra Madre e De Luca per Ragusa.

Tra i sostegni incassati da Cassì c’è quello del deputato regionale Ignazio Abbate, nuova Dc, che non appoggia l’alleato unitario di centro destra. C’è anche quello di De Luca, anch’esso deputato regionale di opposizione che ha scelto di creare una lista in appoggio al sindaco uscente.

Per la coalizione di centrodestra, Giovanni Cultrera, espressione del partito di Giorgia Meloni, scende in campo con cinque liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Insieme e Ragusa in movimento.

Il centrosinistra punta invecesul candidato Riccardo Schininà, con una significativa esperienza politica alle spalle, sostenuto da ben cinque liste: Pd, Territorio, Generazione-Demos, Patto per Ragusa e Ri-pensare Ragusa. Dal fronte progressista si è defilato invece il Movimento 5 stelle che ha scelto di correre separatamente con Sergio Firrincieli, consigliere comunale uscente. Due le liste a sostegno: M5S e Siamo Comunità.

Elezioni comunali a Licata

Sono quattordici i comuni della provincia di Agrigento chiamati al voto nella tornata elettorale del 28 e 29 maggio. A Licata sono tre i candidati che si contenderanno la fascia tricolore di Pino Galanti, sindaco uscente che ha deciso di non competere per un secondo mandato. Si tratta di Angelo Balsamo, Angelo Iacona e Fabio Amato.

Cateno De Luca: “Deposita candidatura a sindaco di Taormina”



“Stamattina abbiamo depositato la candidatura e le liste a sostegno del progetto “Una marcia in più per Taormina”. Un passaggio formale che ufficializza l’avvio di una nuova fase per Taormina partendo proprio dal nostro progetto di rilancio della città”.

Lo afferma il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, dopo avere presentato la propria candidato sindaco della Perla dello Ionio.

“Il nostro progetto – ha spiegato il fondatore e leader del movimento — rimane coerente con la nostra azione politica. Taormina è una scommessa importante. Il nostro progetto era partito con la convinzione che vi fosse da parte di determinati soggetti la maturità politica per poter guardare all’esclusivo interesse della città. La differenza tra noi e loro è chiara”.

