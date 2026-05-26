Elezioni, Miccichè: “La crisi del centrodestra non può essere ignorata”

Il commento del deputato regionale di Grande Sicilia

PALERMO – “Le elezioni amministrative confermano un dato politico ormai evidente: mentre a livello nazionale il centrodestra continua a dimostrare solidità e capacità di vittoria, in Sicilia la coalizione attraversa una crisi profonda che non può più essere sottovalutata. In troppi Comuni il centrodestra si è presentato diviso, frammentato e incapace di costruire candidature condivise”. Lo afferma il deputato regionale di Grande Sicilia, Gianfranco Miccichè, commentando il risultato dell’esito elettorale in Sicilia.

“Una situazione che evidenzia una totale mancanza di gestione politica della coalizione e l’assenza di una leadership autorevole capace di tenere insieme partiti. Se non si correrà immediatamente ai ripari – conclude l’ex leader di Forza Italia in Sicilia – il rischio concreto è quello di compromettere già da oggi le prossime elezioni regionali siciliane. E tanto per cominciare non si può sottovalutare il risultato ottenuto da Cateno De Luca e dal suo movimento, con cui va aperto subito un confronto che lo possa vedere protagonista, magari insieme a una figura forte e credibile del centrodestra”.