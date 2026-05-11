Elezioni nell’Ennese, l’effetto ‘Mirello’ e le liste in campo NOMI

Tutte le sfide

In prossimità delle Amministrative siciliane, LiveSicilia presenta gli appuntamenti elettorali. Il nostro focus.

ENNA – Il capoluogo più alto d’Italia, Enna, è l’epicentro di alleanze anomale e tensioni all’interno degli schieramenti.

Enna, l’effetto ‘Mirello’

Mirello Crisafulli corre come sindaco senza simbolo del Pd, senza quello del M5s, ma gli esponenti locali sono tutti presenti nelle liste, addirittura i pentastellati in apparentamento con Sud chiama Nord, come rivendica l’ex senatore: “Non ho tempo da perdere parlando del Pd, ma i 5 Stelle ci sono tutti, hanno fatto una lista sotto mentite spoglie con Cateno De Luca”, dice a LiveSicilia.

“Le campagne elettorali si valutano alla fine, non all’inizio – sottolinea Crisafulli – non penso che dovrebbero esserci difficoltà, ma dei big del Pd non verrà nessuno, o votano per me o contro di me le persone: non ci sono altre storie”.

Non solo esponenti del campo largo, tra i sostenitori di Mirello anche leghisti ed esponenti della Dc, due partiti che, non a caso, come rileva Luisa Lantieri, esponente di Forza Italia, “non hanno presentato alcuna lista con Ezio De Rose, il candidato del centrodestra”.

L’ex senatore però precisa che un congiunto stretto di un esponente leghista è candidato con Noi Moderati, nell’altro schieramento e va oltre le sigle: “La metà di quelli che sono candidati contro di me erano tutti con me. Enna di cosa ha bisogno? Che ce n’è una priorità? C’è una situazione di sfascio completo, il problema è cominciare”.

Il centrodestra è quasi compatto con De Rose

“Pezzi di Dc e Lega con Crisafulli? È molto strano e rispondo con una vecchia canzone di Gaber, che diceva ‘Cos’è la destra? Cos’è la sinistra?'”. De Rose, medico ed ex presidente del consiglio comunale, sostenuto da Fratelli d’Italia, Noi Moderati, Forza Italia, autonomisti e liste civiche punta sulle “priorità per Enna, trasparenza e legalità, piano traffico efficiente, ripopolamento di Enna alta e giusto riconoscimento del centro storico”.

E ancora, aggiunge l’aspirante primo cittadino, “portare una facoltà a Enna alta, creare un piano per i giovani, che devono avere a disposizione uno sportello, usufruire del microcredito e togliere le tasse per qualche anno per qualsiasi attività”.

Fiammetta, il civico di Enna

“Noi abbiamo messo in campo uno strumento in mano ai cittadini, siamo una lista civica circondata da armate di liste civiche. Abbiamo rifiutato tutte le sirene di Ulisse, se perderemo lo faremo con onore per la città”. Filippo Fiammetta, funzionario della prefettura, è il candidato civico delle prossime amministrative ennesi.

A sostenerlo c’è anche il movimento di Ismaele La Vardera. “Da un anno – spiega Fiammetta a LiveSicilia – abbiamo messo in campo un programma, che punta ad affrontare il problema dello spopolamento della città, la sanità e le privatizzazioni di acqua e rifiuti, che incidono sulle tasche dei cittadini e sui servizi resi, spesso in modo carente”.

“Non c’è una comunità energetica – continua il candidato – il Comune deve essere il regista di tutto. Non si è pensato a una amministrazione in cui l’80% del personale è rappresentato da ex precari stabilizzati. La gente non chiede la stabilizzazione, ma si chiede cosa accadrà dopo il pensionamento”.

In programma anche l’acquisto di un cinema e l’utilizzo del Castello Lombardia per fini culturali.

Gli altri Comuni al voto

Nell’Ennese si voterà anche a Agira, Centuripe, Nicosia, Pietraperzia, Valguarnera Caropepe.

Agira , in campo il candidato Filippo Grassia , sostenuto da Agira Futura e Francesco Marchese (La storia continua)

, in campo il candidato , sostenuto da Agira Futura e (La storia continua) Centuripe , un solo candidato sindaco, Salvatore La Spina , sostenuto dalla lista Centuripe nel cuore

, un solo candidato sindaco, , sostenuto dalla lista Centuripe nel cuore A Nicosia ci sono tre candidati sindaco. Aldo La Gang a, portavoce di Avs, è sostenuto dalla lista La Ganga sindaco. Anna Maria Gemmellaro , già vicesindaco di Nicosia, sostenuta dalla lista Nicosia Comune. In campo anche Francesco Spedale , ex consigliere comunale, candidato con la lista Nicosia e Villadoro nel cuore.

ci sono tre candidati sindaco. a, portavoce di Avs, è sostenuto dalla lista La Ganga sindaco. , già vicesindaco di Nicosia, sostenuta dalla lista Nicosia Comune. In campo anche , ex consigliere comunale, candidato con la lista Nicosia e Villadoro nel cuore. Pietraperzia , ci sono tre candidati sindaco. Calogero Di Gloria (Lista “Calogero Di Gloria Sindaco -Insieme Per Pietraperzia”), Silvia Romano (Lista “Silvia Romano Sindaco – L’Ora Del Cambiamento”) e Angelica Zarba (Lista “Angelica Zarba Sindaco – Il Futuro Parte Da Qui”)

, ci sono tre candidati sindaco. (Lista “Calogero Di Gloria Sindaco -Insieme Per Pietraperzia”), (Lista “Silvia Romano Sindaco – L’Ora Del Cambiamento”) e (Lista “Angelica Zarba Sindaco – Il Futuro Parte Da Qui”) Valguarnera Caropepe, tre candidati sindaco: Carmen Cutrona, Giuseppe Interlicchia e Angelo Bruno

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